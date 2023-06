AfD will CDU mit Taser-Gesetz austricksen – und wird von Schwarz-Rot abgewatscht

Karsten Woldeit gab sich am Donnerstag im Berliner Abgeordnetenhaus alle Mühe. Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion erinnerte vor dem Plenum daran, dass Innensenatorin Iris Spranger (SPD) doch eigentlich eine Anhängerin von Distanz-Elektroimpulsgeräten, also Tasern, für die Polizei sei. Und auch die CDU wolle mehr Taser für die Einsatzkräfte. Die AfD wolle das auch. Schließlich könne der Taser Leben retten, weil er im Zweifel den Einsatz einer Schusswaffe unnötig machen könne. Deshalb wolle seine Fraktion den Einsatz rechtssicher in einem Gesetz verankert haben. Und deshalb sei es doch auch klar, „dass wir Ihnen helfen“, so Woldeit in Richtung Senatorin und in Richtung CDU.

„Helfen“ wollte die AfD, indem sie am Donnerstag einen Antrag auf Änderung des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes (Asog) – oder einfacher: Polizeigesetz – ins Parlament einbrachte. Darin sollte der Einsatz geregelt und die Polizisten abgesichert werden, wenn sie einen solchen Taser benutzen. Das Problem: Der Antrag entsprach fast eins zu eins einem Antrag, den die CDU schon einmal formuliert hat. Es war ein Plagiat.

Tatsächlich nämlich wollte die AfD damit niemandem „helfen“, sondern offenbar vielmehr die CDU vor sich hertreiben. Nach dem Motto: Schaut mal, wir formulieren Anträge, denen ihr eigentlich zustimmen müsstet! Die Einzigen, denen die Rechten mit einem solchen Antrag womöglich „helfen“ würden, sind sie selbst. Indem sie mehrheitsfähige Anträge einbringen, könnten sie sich als bürgerlich-konservative Kraft darstellen, die im demokratischen Diskurs ernst zu nehmen sei.



Doch die Möglichkeiten der AfD, mit solchen Tricks irgendjemanden vor sich herzutreiben, haben sich seit der Bildung der schwarz-roten Koalition in Berlin drastisch reduziert. Denn längst haben sich CDU und SPD darauf verständigt, das Asog zu ändern und dabei den Einsatz von Tasern zu erweitern und abzusichern. Die Berliner Polizei und die Fachgewerkschaften plädieren schon lange dafür.

Berliner CDU: „Was wir nicht brauchen, sind Anträge der AfD, die abgeschrieben sind“

So ließ sich auch Christopher Förster von der CDU am Donnerstag nicht beirren. „Wir werden des Einsatz von Tasern ausweiten und die erforderlichen Rechtsgrundlagen schaffen. Das haben CDU und SPD verabredet.“ Und: „Was wir nicht brauchen, sind Anträge der AfD, die abgeschrieben sind“, sagte der CDU-Mann. Schon in der Schule sei Abschreiben nicht in Ordnung, das gelte auch für das Parlament. „Wir werden das zeitnah und qualitativ hochwertig umsetzen“, so Förster. Taser seien das mildere Mittel als die Schusswaffen. Dementsprechend werde man das Asog ändern – Verlängerung des Präventivgewahrsam und rechtssichere Formulierungen zum sogenannten Rettungsschuss inklusive, so Förster. „Wir machen es besser und lehnen daher Ihren Antrag ab.“ Dem schloss sich die übergroße Mehrheit des Parlaments an.

Försters Koalitionspartner Martin Matz nutzte die Vorlage, um so manches auszusprechen, was ihm seit der erstmaligen Wahl eines AfD-Mannes als Landrat – so geschehen am Sonntag in Thüringen – offenbar auf der Seele lag. „Warum machen die das?“, fragte der SPD-Mann rhetorisch, meinte damit natürlich die AfD und lieferte die Antwort gleich mit: Sie wollten sich zu den Bewahrern und Garanten des Rechtsstaates aufschwingen, dabei „sind Sie eine Gefahr für öffentliche Ordnung und den inneren Frieden der Gesellschaft“.

Matz sprach vom Thüringer AfD-Chef Björn Höcke, vom Bundesamt für Verfassungsschutz seit Jahren als Rechtsextremist eingestuft und deshalb überwacht. Und dennoch sei dieser Mann selbst nach Angaben aus der Partei ein möglicher Kandidat für eine Kanzlerkandidatur – auch wenn dies die Berliner AfD möglicherweise verschleiern wolle. Dabei unterstützten auch Angehörige des Berliner Landesverbands offen den kriegstreibenden Unrechtsstaat Russland.

Die Berliner SPD konnte sich in der Taser-Frage nie gegen Grüne und Linke durchsetzen

In der Hitze der Debatte kam fast ein bisschen zu kurz, was es mit den Tasern auf sich hat. In Berlin sind sie seit sechs Jahren im Einsatz, allerdings nur im Rahmen eines Pilotprojekts. Hintergrund ist, dass die SPD in dieser Zeit bei ihren damaligen Koalitionspartnern Linke und Grüne nie durchgedrungen ist, als mal wieder eine Veränderung des Asog anstand. Das ist passé.



Am Donnerstag blieben Grüne und Linke bei ihren prinzipiellen Bedenken. Die Haltung von Grünen-Innenpolitiker Vasili Franco ist klar: „Wer den Taser einführt, wird den Taser-Einsatz massiv erhöhen. Er wird aber den Schusswaffengebrauch nicht reduzieren.“



Der Linke-Innenpolitiker Niklas Schrader warnte ebenfalls vor einem breiteren Taser-Einsatz. Auch diese Geräte seien potenziell tödlich – und auch er fürchte eine Absenkung der Hemmschwelle für einen Einsatz.