Afghanische Frauen fordern mehr Einsatz für ihre Rechte Die Taliban grenzen Mädchen und Frauen immer weiter vom gesellschaftlichen Leben aus. Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai mahnt deshalb, die internat...

ARCHIV - Frauen in Burkas warten in Kabul auf Lebensmittelrationen. Ebrahim Noroozi/AP/dpa

Genf -Die Unterdrückung von Frauen und Mädchen in Afghanistan droht nach Befürchtung von Aktivistinnen in Vergessenheit zu geraten. Die internationale Gemeinschaft müsse mehr tun, verlangten sie auf einer Geberkonferenz zur Finanzierung von Schulprogrammen für Kinder in Notsituationen. „Sonst geraten die Mädchen bald in Vergessenheit“, sagte Friedensnobelpreisträgerin und Kinderrechtsaktivistin Malala Yousafzai aus Pakistan in einer Videobotschaft. „Nur reden und nichts tun, reicht nicht aus“, sagte die 20-jährige Somaya Faruqi, Kapitänin des afghanischen Robotik-Frauenteams, am Donnerstag in Genf.