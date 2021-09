Die radikalislamischen Taliban sind am Wochenende weiter in die letzte Bastion des Widerstands in Afghanistan vorgerückt. Die neuen Machthaber am Hindukusch meldeten schwere Kämpfe im Pandschir-Tal und nahmen Berichten zufolge das Dorf Anabah sowie weitere Gebiete der Provinz nördlich von Kabul ein. Japan hat am Wochenende angeregt, das Thema Afghanistan auf die Tagesordnung einer erweiterten G7-Gruppe noch im September zu stellen. Zu diesem Treffen sollten auch Russland und China eingeladen werden. In Moskau sagte eine Sprecherin laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass, dass eine entsprechende Sondierung unter anderem aus Deutschland erfolgt sei. Allerdings sei der russischen Regierung unklar, was die westlichen Staaten mit einem solchen Treffen bezwecken wollen. Es sei nötig, dass sich der Westen zunächst auf eine Strategie in Afghanistan festlege, bevor Gespräche mit anderen Nationen stattfinden könnten.

Am Wochenende ist laut der Financial Times der Chef des pakistanischen Gemeindienstes ISI, Faiz Hameed, in Kabul eingetroffen. Er will den Taliban beim Aufbau einer eigenen Armee helfen. Sollte dies nicht geschehen, sei es schwer möglich, das Land zu kontrollieren. Pakistan hat mit den Taliban in der Vergangenheit kooperiert und gegen sie gekämpft. Pakistan ist einer der wichtigsten Verbündeten der USA in der Region und erhält aus Washington seit Jahren massive finanzielle und geheimdienstliche Unterstützung.

Allerdings hatte sich der ehemalige US-Präsident Donald Trump immer wieder kritisch über Pakistan geäußert und den Verbündeten angedroht, sie fallenzulassen. Trotz ihres schnellen Vormarsches inmitten des US-Truppenabzugs konnten die Taliban bisher eine Region nicht einnehmen – das Pandschir-Tal. Dort lieferten sich die Taliban und ihre Gegner weiterhin heftige Gefechte. Die italienische Hilfsorganisation Emergency, die in der Region ein Krankenhaus betreibt, teilte am Samstag mit, dass Taliban-Kämpfer in das Dorf Anabah eingefallen seien. „Viele Menschen sind in den vergangenen Tagen aus den umliegenden Dörfern geflohen“, erklärte die Organisation. Eine kleine Zahl Verletzter sei im chirurgischen Zentrum in Anabah behandelt worden.

Unbestätigten Berichten zufolge nahmen die Islamisten auch weitere Bezirke in der Region ein. Die Region war bereits in den 1990er-Jahren eine Hochburg des Widerstands gegen die Islamisten und fiel nie unter deren Kontrolle. Vor drei Wochen formierte sich in dem Tal eine neue Widerstandsbewegung unter Führung des Sohnes des 2001 getöteten afghanischen Kriegsherrn und Taliban-Gegners Ahmed Schah Massud. Der Sprecher der neu gegründeten Nationalen Widerstandsfront (NRF), Ali Maisam Nasari, erklärte am Sonntag, dass der Widerstand im Pandschir-Tal „niemals scheitern“ werde. Der ehemalige Vizepräsident Amrullah Saleh sprach allerdings von einer „humanitären Krise großen Ausmaßes“ im Pandschir-Tal, da Tausende durch den „Angriff der Taliban“ vertrieben worden seien.

Die Aussagen lassen sich von unabhängiger Seite jedoch nicht überprüfen. US-Generalstabschef Mark Milley hält angesichts der Lage den Ausbruch eines Bürgerkriegs in Afghanistan für „wahrscheinlich“. Er bezweifle, dass die Taliban es schaffen werden, ihre Macht zu festigen und eine funktionierende Regierung zu bilden, sagte Milley am Samstag (Ortszeit) dem TV-Sender Fox News. „Ich denke, dass zumindest die Wahrscheinlichkeit für einen größeren Bürgerkrieg sehr hoch ist.“ Ein solcher Zustand begünstige wiederum das Erstarken „terroristischer Gruppen“ wie Al-Kaida oder des Islamischen Staats (IS). Mit einem „Wiederaufleben des Terrorismus“ rechne er „innerhalb von zwölf, 24 oder 36 Monaten“, sagte Milley.

Die Taliban haben nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan strenge Regeln für Frauen an privaten Hochschulen erlassen. In einem langen Regelwerk der für höhere Bildung zuständigen Behörde der Islamisten wird Frauen ein Besuch privater Universitäten nur mit Gesichtsverhüllung, dem Niqab, sowie getrennt von Männern gestattet. Ist eine räumliche Trennung nicht möglich, müssen Männer und Frauen demnach durch einen Vorhang getrennt werden. Klassen mit Frauen sollen dem Dokument zufolge nur von Frauen unterrichtet werden. (mit AFP)