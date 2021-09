Herr Hossaini, wie geht es Ihnen angesichts der aktuellen Ereignisse in Afghanistan?

Sayed Asef Hossaini: Es ist schockierend! Die Träume einer ganzen Nation sind zerstört. Besser gesagt: Die Träume jeder einzelnen Person in Afghanistan sind geplatzt. Die Katastrophe ist größer, als ich in Worte fassen kann. Die Hoffnung von 35 Millionen Menschen, die sich immer Beständigkeit gewünscht haben, hat sich in eine große Tragödie verwandelt.