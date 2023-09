„Ich vergesse all meine Sorgen, wenn ich Zeit mit ihnen verbringe“, sagt Wasey, 38, aus dem Westen Kabuls, während er auf dem Dach seines Hauses steht und seine Tauben füttert. Rund zwei Dutzend Vögel hat der Afghane hier gehortet, der tagsüber sein Geld als Fahrer verdient. „Kaftarbaazi“, das Züchten von Tauben, ist in Afghanistan weit verbreitet. Seltene Tiere sind besonders begehrt. Wie eine Trophäe hält Wasey eine braun-weiße Taube in seinem Arm.