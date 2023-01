Ahmad Mansour unterstützt die Berliner FDP im Wahlkampf Der Psychologe und Autor Ahmad Mansour unterstützt den Wahlkampf der Berliner FDP im Vorfeld der Abgeordnetenhauswahl im Februar. „Ich lebe seit 18 Jahren in... dpa

Berlin -Der Psychologe und Autor Ahmad Mansour unterstützt den Wahlkampf der Berliner FDP im Vorfeld der Abgeordnetenhauswahl im Februar. „Ich lebe seit 18 Jahren in Berlin und sehe die gravierenden Missstände in Justiz und Verwaltung“, sagte Mansour der Tageszeitung „Welt“ (Freitag). „Ich sehe bei der FDP das Programm, um Berlin aus dieser miserablen Situation herauszubringen. Deshalb werde ich sie im Wahlkampf unterstützen. Um etwas in dieser Stadt und diesem Land zu gestalten und zum Positiven zu verändern.“