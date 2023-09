Ahmadiyya-Kalif an deutsche Muslime: „Teil eures Glaubens muss die Liebe zu Deutschland sein“

Seit Freitag treffen sich Zehntausende von Ahmadiyya-Muslimen im Rahmen der „Jalsa Salana“ in Stuttgart zu ihrer gemeinsamen spirituellen Jahresversammlung. Schon seit dem Beginn der „Jalsa Salana“ wurde die Rede des Kalifen Mirza Masroor Ahmad mit Spannung erwartet, am Samstag begann sie dann auch noch mit Verspätung. Binnen weniger Minuten füllte sich die große Messehalle. Gläubige strömten von den unzähligen Ausstellungen am Gelände hierher, aber auch nichtmuslimische Besucher nahmen ihre Plätze ein.

In einem Video vor Beginn der Rede des Kalifen wurde die Geschichte der Gemeinde in Deutschland skizziert, man sprach von den ersten 100 Jahren als eine „Herzensgeschichte“. Dann betrat der Kalif, begleitet von Jubel- und Gebetsrufen der Gläubigen, die Halle. Nach einem Gebet schritt er rasch ans Rednerpult, es wurde leise in der Stuttgarter Messe.

„Es geht niemals mit Bomben und Waffen“

Worum es in der Rede gehen werde, konnte man bereits nach wenigen Sekunden erahnen. Der Kalif begrüßte neben den Gläubigen insbesondere jene, die nicht zur Gemeinschaft gehören: „Das zeigt, dass sie offenherzig und tolerant sind“, erklärte das Ahmadiyya-Oberhaupt. Genau jene Gruppe adressierte er auch von Anfang an, indem er mit einigen Vorurteilen, die es dem Islam gegenüber gebe, aufräumen wollte. Gleichzeitig betonte er aber, dass es Muslime gibt, derentwegen die Ressentiments vorherrschen, diese würden aber auf falschen Wegen wandeln.

Man dürfe nicht glauben, dass der Islam Andersgläubigen gegenüber nicht tolerant sei. „Hätte Allah gewollt, dass alle Menschen gläubige Muslime sind, dann hätte er sie ja einfach zu solchen gemacht“, erklärte der Kalif, der in seinen Ausführungen immer wieder aus dem Koran zitierte und gleich seine Interpretation nachlieferte. Niemand dürfe zu einem Glauben gezwungen, schon gar nicht dürfe Gewalt angewendet werden – der freie Wille müsse die große Voraussetzung sein.

Wenn Menschen zum Islam finden, dann könne das nur über das Ansprechen der Herzen, Vernunft und Liebe funktionieren, niemals mit Waffen und Bomben. Der 72-Jährige propagierte damit das wohl bekannteste Charakteristikum der Ahmadiyya, und zwar den bedingungslosen Pazifismus. Man müsse mit Liebe auf etwaigen Hass reagieren.

Gute Taten immer für die Allgemeinheit

Längere Zeit widmete sich Mirza Masroor Ahmad auch den moralischen Werten des Islam, die nach Meinung vieler Anwesenden von einem nicht kleinen Teil der Gläubigen anderer Strömungen nicht mehr gut vertreten werden. Die Ahmadis haben sich den hohen moralischen Grundsätzen jedoch ganz besonders verschrieben – „doch nicht nur für die eigenen Geliebten oder die Gläubigen, sondern für alle“, erklärte der Kalif. Er deutete etwa den Aspekt der Säuberungsaktionen an: In über 200 Städten versammeln sich jedes Jahr am 1. Januar Ahmadis, um gemeinsam den Müll der Silvesterfeiern von den Straßen zu fegen.

Der Ahmadiyya-Kalif Mirza Masroor Ahmad

Ein auch in Deutschland weit verbreitetes Narrativ ist jenes des Islam als „Religion der Kriege“. Auch dies habe jedoch, so der Kalif, mit dem eigentlichen Koran nichts zu tun, denn dort stünde, dass generell nur Verteidigungskriege erlaubt seien und auch diese nur dann, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Terroristen, die im Namen des Islam Anschläge verüben und Menschen töten, sind für ihn daher Hasserfüllte, die aus dem Koran die falschen Schlüsse zogen, um persönlichen Interesse zu folgen.

Muslime als Diener des Landes, in dem sie leben

Lange widmete sich der Kalif auch dem Thema Integration, bei dem er noch einmal größere Aufmerksamkeit in der Halle genoss: „Kein Muslim kann und darf eine Gefahr für die Gesellschaft darstellen.“ Die Gläubigen seien dazu aufgerufen, allen Menschen zu helfen, ohne einen Lohn zu empfangen: „Muslime sind Diener des Landes, in dem sie leben.“ Ein Teil des Glaubens müsse auch die Liebe zu jenem Land sein, in dem man eben lebt. „Die in Deutschland lebenden Muslime sollten alles für den Erfolg und das Glück des Landes tun, sie müssen Opfer für die Entwicklung und den Wohlstand des Landes bringen.“

Kritische Worte fand Mirza Masroor Ahmad hinsichtlich der Koranverbrennungen und Mohammed-Karikaturen, die es in den vergangenen Jahren immer wieder in Europa gegeben hat. Er mahnte, dass solche Aktionen das Miteinander negativ beeinflussen würden: „Man darf nie etwas verspotten, was anderen heilig ist.“ Dies gelte für alle Menschen, auch der Islam habe sich solche Aktionen nicht verdient. Umgekehrt müsse sich aber auch jeder Moslem anderen Glaubensrichtungen gegenüber tolerant und ehrenvoll verhalten.

„Frau darf kein Besitz des Mannes sein“

Zum Thema Frauenrechte sprach der Kalif auch für viele Anwesende überraschend lange und ausführlich. „Männer müssen alle Bedürfnisse der Frauen erfüllen, diese wiederum dürfen kein Eigentum des Mannes sein. Beide Geschlechter haben dieselben Rechte und sie sollten einander beschützen“, erklärte der Kalif und bezog sich dabei auf die laut ihm grundsätzliche Stellung der Frau im Islam.

Am Ende bekräftigte der Kalif, dass er dafür beten werde, dass alle Religionen in Frieden miteinander leben können. Anschließend wurden alle Anwesenden eingeladen, dem stillen Gebet des Oberhaupts der Ahmadis zu folgen, und zwar, ganz fortschrittlich, jeder auf seine persönliche und eigene Art. Morgen wird der Dialogweg fortgesetzt, mit einer Podiumsdiskussion will die Ahmadiyya-Gemeinschaft weitere Aufklärung leisten und die Bereitschaft zum Gemeinsamen propagieren.



