Bericht: Aiwangers früherer Lehrer kandidierte für die SPD

Als die Süddeutsche Zeitung (SZ) am vergangenen Freitag die Existenz eines 35 Jahre alten antisemitischen Hetzpamphlets aus dem niederbayerischen Mallersdorf-Pfaffenberg enthüllte, war der Aufschrei groß. Denn das Papier, in dem der Holocaust ins Lächerliche gezogen wird, soll aus der Feder des heutigen Freie-Wähler-Bundesvorsitzenden Hubert Aiwanger stammen. Dies geht aus dem Zeitungsbericht hervor, der sich auf die Angaben anonymer Quellen stützt.

Kurz nach Erscheinen der Recherche legte die SZ auch ihren Hinweisgeber offen: Demnach handelt es sich dabei um einen Lehrer des Burkhart-Gymnasiums in Mallersdorf-Pfaffenberg, der 1988 an dem Disziplinarverfahren gegen Hubert Aiwanger beteiligt war. Recherchen des Nachrichtenportals Apollo News haben nun ergeben, dass es sich bei ihm um den SPD-Lokalpolitiker Franz Graf handeln soll.

Berichte: Lehrer soll seit längerem Attacke gegen Aiwanger vorbereitet haben

Apollo News zufolge kandidierte Graf 2020 in Mallersdorf-Pfaffenberg für die Sozialdemokraten. SPD-Ortsverbände sollen mit ihm eine Zusammenarbeit pflegen, heißt es in dem Bericht. Graf engagiere sich darüber hinaus gewerkschaftlich, er halte regelmäßig auf SPD-Veranstaltungen Vorträge, wirke bei SPD-Arbeitskreisen mit und trete immer wieder mit Bayern-SPD-Generalsekretärin Ruth Müller in Erscheinung.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Über die parteipolitische Orientierung ihres Hinweisgebers hatte die SZ dagegen nicht berichtet. Vonseiten der Zeitung aus München hieß es lediglich, der frühere Lehrer sei Mitte Juni von Aiwangers Rede in Erding schockiert gewesen und habe von sich aus den Kontakt zur SZ gesucht. Mitte Juni rief Aiwanger in Erding die „schweigende Mehrheit“ dazu auf, sich die Demokratie „zurückzuholen“.



Daraufhin berichteten die Nachrichtenportale Focus Online und Apollo News übereinstimmend, Graf sei bei Abitur-Treffen immer wieder damit aufgefallen, dass er seine früheren Schüler intensiv über ihre Erinnerungen an Aiwanger ausgefragt habe.

Seit längerem soll er gezielt an sie mit der Bitte herangetreten sein, Aiwangers Autorschaft des antisemitischen Flugblatts zu belegen. Er soll außerdem Dokumente über Aiwanger zusammengetragen haben. Beide Medien hatten mit ehemaligen Mitschülern des Bayerischen Wirtschaftsministers und Vize-Ministerpräsidenten Aiwanger gesprochen.

Dem SPD-Lokalpolitiker könnten ernste Konsequenzen drohen

Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, dass Graf schon länger Materialien für die Veröffentlichung des Hetzpamphlets zusammengetragen hatte, dann könnte für ihn die Weitergabe schulinterner Dokumente ernste dienstrechtliche Konsequenzen haben.



Der Bayerischen Schulordnung zufolge ist die Einsicht in die Schulakten eines Minderjährigen durch Medien – Hubert Aiwanger war zu dem Zeitpunkt 17 Jahre alt – verboten. Die private Aufbewahrung schulinterner Akten verstößt ebenfalls gegen beamtenrechtliche Dienstpflichten.

Die SZ wiederum erweckte bei vielen Beobachtern den Eindruck, dass sie mithilfe eines sozialdemokratischen Lokalpolitikers versucht haben könnte, die Landtagswahlen in Bayern zu beeinflussen: Am 8. Oktober wählt der Freistaat Bayern einen neuen Landtag, seit Montag darf per Brief gewählt werden.

Auch Aiwanger macht in der Affäre keine gute Figur

Doch auch Hubert Aiwangers unbeholfene Reaktion auf den Skandal sorgt für politischen Flurschaden. Erst nannte Aiwanger den Bericht der SZ eine „Schmutzkampagne“ und drohte der Zeitung aus München mit rechtlichen Schritten. Fragen der Zeitung zum Disziplinarverfahren, das gegen ihn geführt wurde, beantwortete er nicht.

Auf Druck der anschließenden Berichterstattung gab Aiwanger Details zu dem Disziplinarverfahren preis, das 1988 gegen ihn geführt wurde – und kündigte an, der Verfasser des Papiers werde „sich selbst erklären“. Den Inhalt des Papiers nannte er zwar „ekelhaft und menschenverachtend“, ging aber auf den antisemitischen Inhalt des Pamphlets nicht weiter ein.

Am Mittwoch sagte Aiwanger dem WELT-Fernsehsender, er sei „seit dem Erwachsenenalter, die letzten Jahrzehnte, kein Antisemit, kein Extremist, sondern ein Menschenfreund.“ Viele Beobachter werteten dies als ein implizites Schuldeingeständnis.

Bei einer Presseerklärung im bayerischen Wirtschaftsministerium am Donnerstag legte Aiwanger nun nach. Er sagte, er habe in seiner Jugend „Fehler gemacht“, die er „zutiefst bereue“. Für das antisemitische Hetzblatt, das bei ihm während seiner Schulzeit in der Tasche gefunden wurde, bat er „bei allen Opfern des NS-Regimes“ um Verzeihung.