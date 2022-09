Akmann: Wahlpannen werden sich nicht wiederholen Berlins Innenstaatssekretär Torsten Akmann hat zugesichert, Pannen wie bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus im September 2021 werde es nicht wieder geben. Dabei... dpa

Berlin -Berlins Innenstaatssekretär Torsten Akmann hat zugesichert, Pannen wie bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus im September 2021 werde es nicht wieder geben. Dabei sei es ganz unstreitig zu Unregelmäßigkeiten gekommen, sagte er am Mittwoch am Rand der mündlichen Verhandlung des Verfassungsgerichtshofs über Einsprüche gegen die Wahl. „Und diese Unregelmäßigkeiten, die Bilder haben wir alle noch im Kopf, haben natürlich bei den Berlinerinnen und Berlinern dazu geführt, dass das Vertrauen in die Wahlen beeinträchtigt worden ist“, räumte Akmann ein. „Es darf sich daher nicht wiederholen. Und ich kann heute für den Senat sagen: Es wird sich auch nicht wiederholen.“