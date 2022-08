Akt der Solidarität: Berlin hat jetzt einen Odessa-Platz

Der Bezirk Lichtenberg benannte ein namenloses Flurstück nach der Stadt in der Süd-Ukraine. Es ist ein Zeichen der Verbundenheit an einem symbolischen Ort.

Das gab’s noch nicht. Berlin hat jetzt einen Odessa-Platz. Als Zeichen der Solidarität benannte der Bezirk Lichtenberg in dieser Woche ein Flurstück nach der Stadt in der Süd-Ukraine. Der neue Odessa-Platz liegt an der Treskowallee in Karlshorst, ganz in der Nähe des dortigen Kapitulationsmuseums. Ein symbolträchtiger Ort.

Lichtenbergs Bezirksbürgermeister Michael Grunst waren am Freitag der Stolz und die Freude anzuhören. Der Linken-Politiker berichtete im Gespräch mit der Berliner Zeitung von der Entscheidung.

Der Ort erfülle viele Kriterien für die Benennung. Weil die Fläche an der Treskowallee zwischen den Einmündungen Ehrenfelsstraße und Rheinsteinstraße bisher keinen Namen hatte, müsse keine Adresse geändert werden. „Anwohnerinteressen sind also nicht tangiert“, sagt Grunst, „niemand muss seine Visitenkarten oder Briefbögen ändern.“ Außerdem handele es sich um „einen repräsentativen Ort“.

Wer die Rheinsteinstraße einige Hundert Meter hineinläuft, kommt an einen historischen Ort. Dort unterzeichneten in der Nacht vom 8. zum 9. Mai 1945 die Oberbefehlshaber der Wehrmacht vor Alliierten-Vertretern die bedingungslose Kapitulation. Später wurde daraus das Museum Berlin-Karlshorst, allerdings bürgerte sich der Name Deutsch-Russisches Museum ein. Lange störte das niemanden, obwohl die Gleichsetzung Russlands mit der Sowjetunion falsch war.

Mit Russlands Angriff auf die Ukraine im Februar änderte sich alles. Am 8. Mai, dem 72. Jahrestag des Kriegsendes, wurde der Name geändert. Vor dem Haus verkündet seitdem ein Schild: „Ort der Kapitulation Mai 1945“.

Nach Bürgermeister Grunsts Worten hat sich das Bezirksamt für Odessa entschieden, weil die Stadt „im jetzigen Krieg eine Schlüsselposition als Zugang zum Schwarzen Meer hat. Außerdem stand Odessa schon immer für den Freiheitskampf“, wie er sagte.

Mit der Benennung folgen die Lichtenberger einer Bitte des Senats an die Bezirke, Straßen und Plätze nach Orten in der Ukraine zu benennen, „um ein Zeichen der Solidarität zu setzen“. Im September will die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) zur Einweihung des Odessa-Platzes nach Karlshorst kommen. Dazu sollen auch ukrainische Vertreter eingeladen werden.