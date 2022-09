Aktionswoche zur Anpassung an die Klimakrise läuft Die Folgen der Klimakrise werden immer mehr zu spüren sein - und Deutschland ist noch nicht genügend vorbereitet, findet die Umweltministerin. Klimaanpassung... dpa

Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hat die Aktionswoche zur Klimaanpassung eröffnet. Patrick Pleul/dpa

Berlin -In einer erstmals organisierten Aktionsreihe mit mehr als 200 Veranstaltungen wollen Bund und Länder in dieser Woche das Thema Klimaanpassung ins öffentliche Bewusstsein rücken. „Wir sind deutschlandweit noch nicht genügend vorbereitet auf die Folgen der Klimakrise“, sagte Bundesumweltministerin Steffi Lemke am Montag in einer Videobotschaft zum Auftakt der Aktionswoche.