Aktivisten protestieren gegen Ausbau von Stadtautobahn A100

Demonstranten protestieren auf der Hatun-Sürücü-Brücke gegen den Ausbau der Autobahn A100. Carsten Koall/dpa

Berlin -Aktivisten der Klimabewegung Fridays for Future haben gegen den Ausbau der Stadtautobahn A100 in Berlin protestiert. „Das Konzept für die A100 in Berlin kommt aus den 1950er-Jahren. Es gab eine Zeit, in der man blindes Asphaltieren als moderne Verkehrspolitik verkaufen konnte. Diese Zeit ist vorbei, glücklicherweise“, teilte Klima-Aktivistin Luisa Neubauer im Rahmen einer Kundgebung auf der Hatun-Sürücü-Brücke am Freitag mit.