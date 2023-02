Aktivisten und Staatsmedien: 53 Tote nach IS-Anschlag in Syrien Bei einem Anschlag der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) in Syrien sind nach Angaben von Aktivisten und Staatsmedien mindestens 53 Menschen getötet w... dpa

Damaskus -Bei einem Anschlag der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) in Syrien sind nach Angaben von Aktivisten und Staatsmedien mindestens 53 Menschen getötet worden. Der Angriff ereignete sich in der östlichen Stadt Al-Suchna, wie die Staatsagentur Sana und die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitagabend meldeten.