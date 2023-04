Al-Kuds-Demonstration in Berlin abgesagt Die umstrittene Al-Kuds-Demonstration in Berlin-Charlottenburg ist auch für dieses Jahr abgesagt. Die Organisatoren hätten die Anmeldung der Kundgebung mit b... dpa

Berlin (dpa/bb) - -Die umstrittene Al-Kuds-Demonstration in Berlin-Charlottenburg ist auch für dieses Jahr abgesagt. Die Organisatoren hätten die Anmeldung der Kundgebung mit bis zu 2000 Menschen am 15. April zurückgezogen, bestätigte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Zuvor hatte der „Tagesspiegel“ berichtet. Der Zentralrat der Juden begrüßte die Absage. „Wir sollten uns aber nicht vormachen, dass das Denken und der Hass, der dahinter steht, einfach so verschwindet“, erklärte Zentralratspräsident Josef Schuster.