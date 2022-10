Alaska: Russen fliehen per Boot auf US-Insel Auch im äußersten Osten Russlands verlassen Menschen fluchtartig das Land. Auf einer zu Alaska gehörenden Insel im Beringmeer sind zwei Männer per Boot in de... dpa

ARCHIV - Die Flaggen von Russland und den USA. epa Sergei Ilnitsky/EPA/dpa

Anchorage -Zwei Russen sind per Boot auf eine zu Alaska gehörende Insel gelangt und haben Asyl in den USA beantragt. Dies teilten Alaskas Senatoren Lisa Murkowski und Dan Sullivan am Donnerstag (Ortszeit) mit. Nach Angaben der Zeitung „Anchorage Daily News“ wurden die beiden russischen Staatsbürger bereits von der Sankt-Lorenz-Insel im arktischen Beringmeer ausgeflogen und laut Gouverneur Mike Dunleavy in Alaskas größte Stadt Anchorage gebracht.