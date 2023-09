Alexander Lukaschenkos Rache: Auslands-Belarussen sollen keine Pässe mehr ausgestellt werden

Für Abertausende Belarussen war es ein Schock. Mal wieder. Es ging diesmal nicht um in Belarus stationierte Atombomben oder eine neue Meldung zu russischen Wagner-Söldnern im Land, nein. Seit einigen Tagen schwebt Dekret Nummer 278 wie ein Damoklesschwert über Tausenden von Belarussen.



Alexander Lukaschenko, langjähriger Machthaber im Land, unterzeichnete wie so häufig einen neuen Beschluss. Offiziell handelte es sich um die lapidar klingende Änderung „Über das Verfahren zur Ausstellung von Dokumenten“. Doch dieser Erlass hat es in sich. Dekret Nummer 278 wird das Leben vieler im Ausland lebender Belarussen bedeutend schwieriger machen. Nicht wenige sprechen von einer Kriegserklärung an das eigene Volk.

Doch worum geht es bei dem bürokratischen Kniff Lukaschenkos, der besonders bei Oppositionellen für viel Kopfzerbrechen sorgt?



Um seinen Reisepass zu verlängern, ein neues Ausweisdokument zu beantragen oder eine Immobilie oder ein Auto auf jemand anderen umzuschreiben, müssen Belarussen, die im Ausland leben, von nun an in die Heimat reisen. Denn an den diplomatischen Vertretungen des osteuropäischen Landes werden solche behördlichen Angelegenheiten nach Lukaschenkos Dekret nicht mehr möglich sein. Weder in der Botschaft im Treptower Park noch im Generalkonsulat in München.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Bei vielen geht nun die Angst um: Denn bei einer Wiedereinreise in die Heimat drohen besonders bei politischen Flüchtlingen langjährige Haftstrafen und Foltergefängnisse. Bilder von misshandelten und zusammengeschlagenen Demonstranten gingen im Nachgang der gefälschten Wahlen im Sommer 2020 um die Welt – und haben sich ins kollektive Gedächtnis von Millionen von Belarussen eingeprägt. Bis heute rechnet die Menschenrechtsorganisation Viasna, dass über 1500 Menschen wegen ihrer politischen Haltung in belarussischen Gefängnissen sitzen.



Insgesamt über 150.000 Belarussen haben in den vergangenen drei Jahren ihre Heimat wegen der präzedenzlosen Repressionen verlassen. Ein Braindrain, den es in der Geschichte des Landes noch nicht gab – heute leben offiziellen Angaben zufolge knapp unter 9,4 Millionen Menschen in Belarus. Von Jahr zu Jahr werden es weniger.

Lukaschenkos Rache in mehreren Etappen

Für Lukaschenko sind die politisch emigrierten Belarussen Verräter – immer wieder rächt er sich für die größten Proteste in der Geschichte des Landes. Im vergangenen Jahr führte er beispielsweise die Regelung ein, „Extremisten“ im Land die belarussische Staatsbürgerschaft zu entziehen. Später folgte ein Gesetz, dass auch die Pässe der im Ausland lebenden Belarussen bei „extremistischer Tätigkeit“ als ungültig erklärt werden.

Zudem kündigte man an, dass in Zukunft nicht mehr in den Botschaften in Warschau, Vilnius und Co. gewählt werden könne. Ein Fiasko wie 2020 will man verhindern. Die vom Regime in Minsk erschaffene Rückkehrerkommission, die viele geflüchtete Belarussen wieder zurück ins Land holen sollte, habe bisher allerdings keinen Erfolg gehabt. Nun spielt Lukaschenko weitere Karten in seinem Kampf gegen die Diaspora.

Belarussische Opposition warnt vor Rückreise

Die damalige Präsidentschaftskandidatin und Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja, die heute im Exil in Litauen lebt, warnt indes vor einer Rückreise in die Heimat. „Selbst wenn bei Ihnen der Reisepass auslaufen sollte, es wird sich für Sie nicht lohnen“, sagt die 41-Jährige, „schließlich ist kein Dokument der Welt die menschliche Freiheit wert“. In Belarus würde besonders „politischen“ Rückkehrern eine Strafverfolgung drohen.

Eine belarussische Grenzbeamtin am internationalen Flughafen in Minsk Itar-Tass/imago

Allerdings habe Tichanowskaja auch Ideen, wie man die neuen Probleme lösen könnte. So versprach sie, Verhandlungen mit der Europäischen Kommission zu führen und das Thema vor dem EU-Parlament und während der UN-Generalversammlung in dieser Woche zur Sprache zu bringen.



Konkret bedeutet das: Die demokratischen, prowestlichen Kräfte rund um Tichanowskaja arbeiten an der Ausstellung neuer Pässe für im Ausland lebende Belarussen. „Wir hoffen, dass der Pass einige Legalisierungsprobleme lösen wird“, teilte sie in ihrem Telegram-Kanal mit. Ein solch neuer Pass wurde Anfang August auf einer „Neues Belarus“-Konferenz in Warschau vorgestellt. Erste Gespräche über die Anerkennung eines solchen alternativen Reisedokuments habe es mit mehreren Regierungen innerhalb der EU schon gegeben.

Es bleibt allerdings fraglich, inwieweit die Bundesrepublik oder die EU-Behörden in Brüssel einen solchen Pass anerkennen werden. Auch die Frage der Ausstellungsinstitution ist noch ungeklärt. Tichanowskaja wies in ihrem Post darauf hin, dass es ein schwieriger und nicht schneller Prozess sein werde.



Man müsse auf die aktive Unterstützung europäischer Regierungen pochen. Beispielsweise gibt es in Polen und Litauen – dort, wohin die meisten Belarussen nach den Wahlen 2020 geflüchtet sind – die Möglichkeit, in einem vereinfachten Verfahren Ersatzreisedokumente, sogenannte Ausländerpässe, zu bekommen. Ähnliche Überlegungen soll es auch in den baltischen und skandinavischen Ländern geben. Es bleiben jedoch Lösungen auf Zeit – die Zeit, sie rennt allerdings für viele Belarussen.



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de