Alexei Nawalny: Wenn der Krieg endet, könnten auch die Sanktionen gegen Russland enden

Alexei Nawalny hat sich mit einem längeren Beitrag bei Twitter zu Wort gemeldet. Dort sagt er, warum der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sein Land in den Ruin treibt. Er spricht sich gegen imperiale Fantasien Russlands aus und plädiert für einen russischen Weg in die Demokratie. Zugleich schreibt er, dass Russland, sollte der Krieg enden, die Ukraine vollständig für die von Russland verübten Schäden entschädigen muss. Damit Russland dies tun kann, sollte der Westen bei Kriegsende die Sanktionen gegen Energieexporte fallen lassen. Die Voraussetzung dafür wäre freilich ein Regierungswechsel in Moskau. Nur eine Rückkehr in den Wohlstand würde einen Weg in demokratische Strukturen ebnen, so Nawalny. Wir veröffentlichen seinen Redebeitrag ungekürzt in deutscher Übersetzung, übertragen aus dem englischsprachigen Original. Die Redaktion.

Am Vorabend des Jahrestages des groß angelegten und unprovozierten Einmarsches russischer Truppen in die Ukraine habe ich die politische Botschaft von mir und hoffentlich auch von vielen anderen anständigen Menschen zusammengefasst. 15 Thesen eines russischen Bürgers, der sich das Beste für sein Land wünscht.

Worum ging es bei all dem und womit haben wir es jetzt zu tun?

1. Präsident Putin hat unter lächerlichen Vorwänden einen ungerechten Angriffskrieg gegen die Ukraine entfesselt.

Er versucht verzweifelt, diesen Krieg zu einem „Volkskrieg“ zu machen und alle russischen Bürger zu seinen Komplizen zu machen, aber seine Versuche scheitern. Es gibt fast keine Freiwilligen für diesen Krieg, so dass Putins Armee auf Sträflinge und zwangsmobilisierte Menschen angewiesen ist.

2. Die wahren Gründe für diesen Krieg sind die politischen und wirtschaftlichen Probleme in Russland, Putins Wunsch, um jeden Preis an der Macht zu bleiben, und seine Besessenheit von seinem eigenen historischen Erbe. Er will als „Eroberer-Zar“ und „Sammler von Ländereien“ in die Geschichte eingehen.

3. Zehntausende von unschuldigen Ukrainern wurden ermordet, und Millionen weiterer Menschen haben Schmerz und Leid erfahren. Es wurden Kriegsverbrechen begangen. Die ukrainischen Städte und die Infrastruktur wurden zerstört.

4. Russland erleidet eine militärische Niederlage. Es war die Erkenntnis dieser Tatsache, die die Rhetorik der Behörden von Behauptungen wie „Kiew wird in drei Tagen fallen“ zu hysterischen Drohungen mit dem Einsatz von Atomwaffen im Falle einer Niederlage Russlands veränderte.

Das Leben zehntausender russischer Soldaten wurde unnötigerweise ruiniert. Die endgültige militärische Niederlage kann um den Preis des Lebens von Hunderttausenden weiterer mobilisierter Soldaten hinausgezögert werden, ist aber im Allgemeinen unvermeidlich.

Die Kombination aus aggressiver Kriegsführung, Korruption, unfähigen Generälen, schwacher Wirtschaft und dem Heldentum und der hohen Motivation der (ukrainischen) Verteidigungskräfte kann nur zu einer Niederlage (Russlands) führen.

Die verlogenen und heuchlerischen Aufrufe des Kremls zu Verhandlungen und Waffenstillstand sind nichts anderes als eine realistische Einschätzung der Aussichten auf den weiteren militärischen Verlauf.

Was ist zu tun?

5. Was sind die Grenzen der Ukraine? Sie sind ähnlich wie die Russlands – sie sind international anerkannt und wurden 1991 festgelegt. Auch Russland hat diese Grenzen damals anerkannt, und es muss sie auch heute anerkennen. Hier gibt es nichts zu diskutieren.

Fast alle Grenzen in der Welt sind mehr oder weniger zufällig und verursachen Unzufriedenheit. Aber im einundzwanzigsten Jahrhundert können wir keine Kriege beginnen, nur um sie neu zu ziehen. Sonst wird die Welt im Chaos versinken.

6. Russland muss die Ukraine in Ruhe lassen und ihr die Möglichkeit geben, sich so zu entwickeln, wie es ihre Bevölkerung wünscht. Stoppen Sie die Aggression, beenden Sie den Krieg und ziehen Sie alle Truppen aus der Ukraine ab. Die Fortsetzung dieses Krieges ist nur ein Wutanfall, der durch Ohnmacht verursacht wird, und ihm ein Ende zu setzen, wäre ein starker Schritt.

7. Gemeinsam mit der Ukraine, den USA, der EU und dem Vereinigten Königreich müssen wir nach akzeptablen Wegen suchen, um den der Ukraine zugefügten Schaden zu kompensieren.

Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, wäre die Aufhebung der Beschränkungen, die unserem Öl und Gas auferlegt wurden, wobei ein Teil der Einnahmen, die Russland aus dem Export von Kohlenwasserstoffen erhält, für Reparationen verwenden sollte. Natürlich sollte dies erst nach einem Machtwechsel in Russland und dem Ende des Krieges geschehen.

8. Die während dieses Krieges begangenen Kriegsverbrechen müssen in Zusammenarbeit mit internationalen Institutionen untersucht werden.

Warum würde es Russland nützen, Putins Aggression zu stoppen?

9. Sind alle Russen von Natur aus imperialistisch? Das ist Unsinn. Weißrussland zum Beispiel ist auch in den Krieg gegen die Ukraine verwickelt.

Bedeutet das, dass die Weißrussen auch eine imperiale Mentalität haben? Nein, sie haben lediglich auch einen Diktator an der Macht.

In Russland wird es immer Menschen mit imperialen Ansichten geben, so wie in jedem anderen Land mit historischen Voraussetzungen dafür, aber sie sind bei Weitem nicht die Mehrheit.

Es gibt keinen Grund, darüber zu weinen und zu jammern. Solche Leute sollten bei Wahlen besiegt werden, so wie Rechts- und Linksradikale in den entwickelten Ländern besiegt werden.

10. Braucht Russland neue Territorien? Russland ist ein riesiges Land mit einer schrumpfenden Bevölkerung und aussterbenden ländlichen Gebieten. Imperialismus und der Drang, Territorien zu erobern, sind der schädlichste und zerstörerischste Weg.

Wieder einmal zerstört die russische Regierung unsere Zukunft mit ihren eigenen Händen, nur um unser Land auf der Landkarte größer aussehen zu lassen. Aber Russland ist auch so schon groß genug. Unser Ziel sollte es sein, unser Volk zu schützen und das zu entwickeln, was wir in Hülle und Fülle haben.

11. Für Russland wird das Erbe dieses Krieges ein ganzes Geflecht komplexer und auf den ersten Blick fast unlösbarer Probleme sein. Es ist wichtig, dass wir uns vergewissern, dass wir sie wirklich lösen wollen, und dann damit beginnen, dies ehrlich und offen zu tun.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Einsicht, dass eine möglichst baldige Beendigung des Krieges nicht nur gut für Russland und sein Volk ist, sondern auch sehr profitabel.

Nur so können Fortschritte bei der Aufhebung der Sanktionen, der Rückkehr der Ausgereisten, der Wiederherstellung des Vertrauens der Unternehmen und des Wirtschaftswachstums erzielt werden.

12. Ich möchte noch einmal betonen, dass wir der Ukraine nach dem Krieg alle durch Putins Aggression verursachten Schäden erstatten müssen.

Die Wiederherstellung normaler Wirtschaftsbeziehungen mit der zivilisierten Welt und die Rückkehr des Wirtschaftswachstums werden es uns jedoch ermöglichen, dies zu tun, ohne die Entwicklung unseres Landes zu beeinträchtigen.

Wir haben den Tiefpunkt erreicht, und um wieder auf die Beine zu kommen, müssen wir uns davon erholen. Das wäre sowohl ethisch korrekt als auch rational und profitabel.

13. Wir müssen das Putin-Regime und seine Diktatur beseitigen. Idealerweise durch die Durchführung allgemeiner freier Wahlen und die Einberufung der verfassungsgebenden Versammlung.

14. Wir müssen eine parlamentarische Republik errichten, die auf dem Wechsel der Macht durch faire Wahlen, unabhängige Gerichte, Föderalismus, lokale Selbstverwaltung, vollständige wirtschaftliche Freiheit und soziale Gerechtigkeit beruht.

15. In Anerkennung unserer Geschichte und unserer Traditionen müssen wir Teil Europas sein und den europäischen Weg der Entwicklung gehen. Wir haben keine andere Wahl, und wir brauchen auch keine.

