Nawalny: Russland wird sicherlich wieder aufstehen – es hängt von uns ab

Der führende russische Oppositionspolitiker und der wichtigste Investigativjournalist Russlands Alexej Nawalny ist seit über 918 Tagen in Haft. Im August 2020 überlebte Nawalny einen Mordanschlag durch den Kreml mit einem chemischen Nervenkampfstoff der Nowitschok-Gruppe nur knapp. Nach einer langwierigen Therapie in der Berliner Charité kehrte Nawalny im Januar 2021 nach Moskau zurück, wurde am Flughafen festgenommen und im Rahmen mehrerer kafkaesker Prozesse am 22. März 2022 zu einer neunjährigen Haftstrafe verurteilt.