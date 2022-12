Alischer Usmanow zu EU-Sanktionen: „Keine der Begründungen hält der Kritik stand“

„… Usmanow, der laut Spiegel derzeit in Usbekistan vermutet wird, …“ schrieb der Münchener Merkur am 22. September 2022 im Zusammenhang mit der Durchsuchung von unbewohnten Häusern am bayerischen Tegernsee am Vortag. Ein SEK hatte diesen Einsatz abgesichert. Kurze Zeit später kursierten Nachrichten über gefundene Fabergé-Eier und Spekulationen über diese Preziosen, deren Einzelwert an die 50 Millionen Euro heranreichen soll. Später stellten sie sich allerdings als billige Kopien heraus.