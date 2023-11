Die Verlustserie der deutschen Staatsanwaltschaft in ihrem Wettstreit mit dem usbekischen Milliardär Alischer Usmanow reißt nicht ab. Schon im Mai hatte das Landgericht Frankfurt am Main gleich vier Durchsuchungsbeschlüsse aus dem September 2022 aufgehoben. Grund: Der angebliche Anfangsverdacht – laut der Staatsanwälte Geldwäsche – war nicht durch Tatsachen belegt. Damals ging es um die Durchsuchungen dreier Immobilien in der Tegernsee-Gemeinde Rottach-Egern und einer Superjacht in Norddeutschland.



Der nächste Schlag kam im September. Eine andere Kammer desselben Landgerichts kam zu dem Schluss, dass die Durchsuchung einer Münchner Anwaltskanzlei, die für den usbekisch-russischen Unternehmer tätig ist, ebenfalls rechtswidrig war. Bei der Durchsuchung im Februar 2023 seien „rechtsstaatliche Grundsätze missachtet“ worden. Das Gericht bezeichnete den Vorfall als „schwerwiegenden Grundrechtseingriff“.

Die Objekte gehören sogenannten Trusts

Ende Oktober war dann das Triple komplett. Wie am Mittwoch bekannt wurde, verpflichtete das Amtsgericht Frankfurt die Staatsanwaltschaft zur sofortigen Herausgabe sämtlicher am Tegernsee und auf der Superjacht „Dilbar“ sichergestellten Gegenstände. Wie Usmanows Sprecher mitteilt, sind sie dem „letzten Gewahrsamsinhaber“ zu übergeben.



Die Formulierung ist insofern von Bedeutung, als der Unternehmer mit Wohnsitz in Taschkent, der Hauptstadt Usbekistans, nicht der Eigentümer der durchsuchten Objekte ist. Im Rechtsstreit mit den bundesdeutschen Ermittlern – es geht unter anderem um Sanktionsumgehung und Steuerhinterziehung – ist der Umstand von einiger Bedeutung. Die Objekte gehören sogenannten Trusts, Institute nach angelsächsischem Recht, die Usmanow vor Jahren eingerichtet hat. Sein Problem mit der deutschen Staatsanwaltschaft ist, dass diese die Trusts nicht anerkennt und ihr Vermögen dem Unternehmer als sein persönliches zurechnet.

Die Jacht „Dilbar“ www.imago-images.de

Ein großes Medienangebot war zur Stelle

Nach drei Urteilen unterschiedlicher Kammern, die unisono ein mehrfaches rechtswidriges Verhalten der Staatsanwälte feststellen, ist Zeit zu fragen: Was läuft hier schief? Eine Stellungnahme nach dem Mai-Urteil ließ bereits aufhorchen. Der Bayerische Rundfunk zitierte den Sprecher der Frankfurter Ermittler mit den Worten: „Wir nehmen das sportlich.“ Die Berliner Zeitung kommentierte damals mit der Frage: Geht es um Wettkampf oder um Wahrheitsfindung?

Zwei Urteile später stellt sich die Frage erst recht. Was reitet die Staatsanwälte, die ja nicht nur einfach Häuser, eine Jacht und eine Anwaltskanzlei durchsuchten, sondern das Ganze auch noch gekonnt medial-martialisch inszenierten. Als ginge es in den Kampf gegen übermächtige Berliner Clans oder die Organisierte Kriminalität: in Rottach-Egern mit rund 80 Bundespolizisten und der Schnellen Eingreifreserve der Staatsanwaltschaft (die Gebäude standen leer), auf der „Dilbar“ mit 60 Fahndern, einschließlich Marinesoldaten. Dass ein beachtliches Medienaufgebot frühmorgens zur Stelle war, versteht sich von selbst.

Der deutsche Rechtsstaat funktioniert

Einen Hinweis auf die Motivlage gab der Spiegel, der schon im zeitlichen Umfeld der ersten Durchsuchungen – und offensichtlich eingeweiht – ausführlich berichtete. Dort war die Rede von einem „besonderen Kniff“, den die Fahnder sich ausgedacht hätten: Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Auf die Weise biete sich „die Chance, endlich an das Vermögen zumindest eines russischen Oligarchen heranzukommen“.

Auf Deutsch: wenigstens einem dieser Oligarchen tief in die Tasche zu greifen. Drei Rechtswidrigkeitsurteile später gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute: Der deutsche Rechtsstaat funktioniert – dank seiner Gerichte. Die schlechte: Der deutsche Rechtsstaat ist bedroht – dank einiger Staatsanwälte.

Der Milliardär Alisher Usmanow imago

In Deutschland darf es keine Willkür geben

Diese Erkenntnis verdankt sich auch dem Einsatz zweier profilierter Anwälte, dem Strafrechtler und bayerischen Ex-Minister Peter Gauweiler und dem ehemaligen Vorsitzenden Richter am Bundesgerichtshof Thomas Fischer. Ihre gemeinsame Stellungnahme gleicht einem illusionslosen Lagebefund. Da ist die Rede von einer „Kaskade ermittlungsbehördlichen Fehlverhaltens“. Was der Öffentlichkeit als „spektakuläre Demonstration und politische Entschlossenheit“ präsentiert worden sei, habe „mit einer rechtsstaatlich verhältnismäßigen Sachbearbeitung nichts zu tun“.



Ihr Fazit: Die Entscheidung des Amtsgerichts Frankfurt habe die deutschen Strafverfolgungsbehörden „einmal mehr“ an die Notwendigkeit erinnert, „die Gesetze unseres Landes zu achten und an die Unzulässigkeit von Willkür, auch gegenüber Ausländern“.

Einstweilige Verfügungen zugunsten des Usbeken

Der Hamburger Anwalt Joachim Steinhöfel, der Usmanow medienrechtlich vertritt, beklagt die Rolle der vierten Gewalt als Beteiligte an der gegen den Unternehmer gerichteten Ermittlungskampagne. Unter anderem bemängelt er, dass bevorstehende Durchsuchungen „gesetzeswidrig an die Presse durchgestochen“ worden seien. Große europäische Medien und mehrere öffentlich-rechtliche Fernsehanstalten hätten sich bereits verpflichtet, keine falschen Tatsachenbehauptungen zu verbreiten.

Hinzu komme eine Reihe einstweiliger Verfügungen zugunsten des Usbeken. Inzwischen rechtskräftig sei auch ein Beschluss des Landgerichts Hamburg aus dem August, der die Behauptung untersagt, der russische Präsident habe Usmanow als seinen „Lieblingsoligarchen“ bezeichnet.



