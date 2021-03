Berlin - Gerade erst hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn den Impfstoff Astrazeneca für Deutschland wieder freigegeben. Und nun soll es eiligst weitergehen, da die Corona-Infektionszahlen erneut steigen. Nach Ostern, zwischen dem 5. und 11. April, sollen ebenso die etwa 50.000 Arztpraxen in Deutschland impfen dürfen. Das soll auf dem heutigen Impfgipfel beschlossen werden, zu dem am Freitagnachmittag Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten zusammenkam.

Der Plan: Hausärzte sollen zum Start eine Million Impf-Dosen bekommen – ebenso besser versorgt werden sollen die Impfzentren in Grenzregionen zu Tschechien, Tirol und Frankreich. Hintergrund ist die starke Verbreitung der britischen oder südafrikanischen Virus-Varianten in Tschechien, der französischen Region Moselle und Tirol. Zuletzt war das Vogtland in Sachsen zu einem Hot-Spot-Gebiet erklärt und dort bereits ohne Priorisierung geimpft worden.