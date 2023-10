Eine verwaiste Plastikblume ragt aus einem Loch im Stahlskelett eines Autos heraus. Im rostigen Stahlrahmen eines zerbombten Fahrzeugs sitzen ein Plüschhund mit Schlappohren und eine leicht verdreckte Plüschkatze. Jemand hat sie dort, wo einst die Hutablage war, platziert. Auch in andere Autos haben Menschen, die Anteil nehmen am Schrecken des Krieges, Stofftiere gelegt.

Rund 25 Kilometer vom Zentrum von Kiew liegt der Autofriedhof von Irpin. Russische Truppen hatten die 60.000-Einwohner-Stadt (Stand 2020) im März 2022 attackiert und besetzten sie etwa drei Wochen lang. Etliche Zivilisten starben. Die Bevölkerung von Irpin versuchte teils in Autos zu fliehen, dabei kamen einige ums Leben. Nach Abzug der russischen Streitkräfte türmten Räumkommandos die Autos auf dem Parkplatz aufeinander.

Bildstrecke

Ein Neuwagen ist bereit zur Slamlomfahrt. Im Hintergrund: Der Autofriedhof. Vsevolod Kazarin Räumkommandos türmten zerstörte Autos übereinander auf dem Parkplatz in Irpin. Vsevolod Kazarin Hier lernen Fahranfänger Autofahren. Konzentriert fahren sie um die Reifern herum. Vsevolod Kazarin Mychail kommt jeden auf den Autofriedhof von Irpin. Er ist obdachlos. Vsevolod Kazarin Autoruine türmt sich über Autoruine. Vsevolod Kazarin Natalja, die in der Gegend lebt, besuchte den nebenan gelegenen Friedhof, auf dem auch Soldaten begraben liegen. Vsevolod Kazarin Fahranfängerin Kateryna tastet sich vor. Vsevolod Kazarin Bremsspuren auf dem Asphalt zeugen von Ukrainern, die hier offenbar Spaß am Autofahren hatten. Vsevolod Kazarin 1 / 8

An einem Dienstagmittag fast 1,5 Jahre nach den schweren Kämpfen zwischen ukrainischen und russischen Truppen passieren zwei ältere Damen den Parkplatz. Eine der Damen, Natalja, erzählt, sie habe gerade das Grab ihres Bruders auf dem Friedhof, der nur wenige Meter hinter dem Parkplatz liegt, aufgesucht, um ein paar Blumen niederzulegen. Ihr Bruder sei zwar nicht von den Russen erschossen worden, habe aber zwei Monate ohne Heizung und Wasser gelebt. Er überlebte den Angriff, erzählt sie, danach habe er aber gesundheitliche Probleme gehabt. Vor zwei Monaten starb Nataljas Bruder. Auf dem Rückweg vom Grab hat Natalja im verminten Wald Äpfel gesammelt.

Der Soldatenfriedhof ist um die Ecke

Viele Ortsansässige wie Natalja kommen täglich an diesem bizarren Ort vorbei. Aber nicht nur. Auch Fahranfänger üben hier auf dem Parkplatz direkt neben dem riesigen Berg aus Stahlruinen und zersplitterten Glasscheiben. Die Neulinge am Steuerrad umfahren alte Reifen, die jemand parallel zu dem Autofriedhof aufgestellt hat. Auf dem Asphalt sind Explosions- neben schwarzen Bremsspuren zu sehen. Ein Volkswagen in Metallicblau fährt auf den Parkplatz. Ein Pärchen sitzt in dem Auto. Mit Journalisten reden wollen die beiden nicht. Schnell schließen sie das Beifahrerfenster. Dann fährt der Mann Slalom um die Reifen herum.



Eine Frau um die 60, die in der Gegend lebt, sagt, sie sehe hier häufig Fahranfänger üben. Irritiert ist sie nicht davon. Sie wünscht sich dennoch, dass der Autofriedhof verschwindet. Sie habe zu viele schlechte Erinnerungen an den Krieg.

Ganz anders sieht das Kateryna. Sie sitzt erst seit einer Woche hinter dem Steuer, ihr Ehemann bringt ihr das Autofahren bei. Langsam tastet sie sich mit dem schwarzen Jeep vor und umfährt die Altreifen. Autofahren ist Neuland für sie, und sie will neue Erfahrungen machen – auch im Krieg. Dennoch wolle Kateryna auch die Erinnerung daran, dass die russischen Truppen im Land wüten. Deshalb findet sie, der Autofriedhof solle bleiben. Dabei ist der Friedhof, auf dem auch Soldaten beerdigt werden, um die Ecke. Doch das ist etwas anderes.

Katastrophentouristen besuchen den Autofriedhof von Irpin

Für den Friedhof interessieren sich ganz offenbar weniger Menschen als für das Autograb. Immer wieder kommen Neugierige vorbei und fotografieren. So auch Bobby Hall, der aus London angereist ist, um die „Auswirkungen des Krieges selbst zu sehen“, wie er sagt. Ein Taxi chauffiert ihn zu den Kriegsschauplätzen rund um Kiew. Breitbeinig posiert er vor den zerstörten Fahrzeugen. „Entsetzlich“ sei das alles. Nach fünf Minuten rauscht er zum nächsten Schreckensort. Katastrophentourismus par excellence.

Einer, der nicht freiwillig hierherkommt, sondern nicht weiß, wohin er sonst soll, ist Mychail. Mychail schiebt einen Rollator vor sich her, während er auf dem rechten Bein humpelt. Der 45-Jährige wurde vor dem Krieg von einem Auto überfahren, nur ein Bein konnte gerettet werden. Seine Familie wolle nichts mehr von ihm wissen. Er sagt, sie könne ihn nicht mehr gebrauchen, jetzt, da er ein Einbeiniger ist. Mychail lebt nun auf der Straße. Den Autofriedhof sieht er täglich, samt den Fahranfängern. Irpin verlassen will er trotz des Krieges nicht, ihm gefalle es hier. Mychail hat keine Angst vor Raketen, seitdem das mit dem Auto und seinem Bein passiert ist.

Ein Künstler hat Sonnenblumen auf zerstörte Fahrzeuge gemalt. Dennoch sieht der Autoberg bedrohlich aus. Nicht nur wegen der Zerstörung, sondern auch weil er ungesichert ist. Er könnte jederzeit in sich zusammenkrachen. Doch das scheint weder Fahranfänger noch Touristen zu stören. Der Parkplatz mit dem Autofriedhof in Irpin dokumentiert nicht nur den Schrecken des Krieges, er steht auch für die Ukrainer, die ihn in ihren Alltag integriert haben.



Nichtsdestotrotz leben sie tagtäglich in der Angst, dass er auch hier im Raum Kiew wieder ausbrechen könnte. Die Stadt mag durch Raketenabwehrsysteme gut geschützt sein, die Russen mögen nicht mehr direkt vor der Haustür stehen, doch vergessen haben sie die Ereignisse von 2022 noch längst nicht.