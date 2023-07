Als erstes Land der Welt: Australien lässt die Partydroge MDMA als Medikament zu

Gestern noch eine verbotene Droge, heute ein zugelassenes Medikament: Australien ist das erste Land, das MDMA und Psilocybin auf nationaler Ebene als Arzneimittel führt. Beide Stoffe sind seit diesem Samstag offiziell von der australischen Arzneimittelbehörde für therapeutische Zwecke genehmigt.

Die Droge MDMA, ein Bestandteil der Partydroge Ecstasy, soll zur Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen eingesetzt werden. Psilocybin, das in sogenannten Magic Mushrooms enthalten ist, für nicht therapierbare Depressionen.

Es gelten jedoch strenge Vorschriften für die Vergabe: Psychiater, die MDMA oder Psilocybin zu therapeutischen Zwecken einsetzen wollen, müssen sich bei der Arzneimittelbehörde TGA (Therapeutic Goods Administration) registrieren. Dafür ist eine Genehmigung des Human Research Ethics Committees nötig. Weiterhin müssen sie alle sechs Monate angeben, wie viele Patienten behandelt werden und ob dabei schwerwiegende Nebenwirkungen aufgetreten sind.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

„Psilocybin und MDMA sind relativ sicher, wenn sie in einem medizinisch kontrollierten Umfeld unter der Aufsicht von entsprechend geschultem medizinischem Fachpersonal und in den Dosierungen verwendet werden, die in klinischen Studien untersucht wurden“, erklärte die TGA.

Allerdings gibt es auch Bedenken: Einige Psychiater und Forscher warnen, dass der Schritt womöglich verfrüht sei. Immerhin würden die entsprechenden Medikamente noch in klinischen getestet. „Verglichen mit dem üblichen Prozess der Entwicklung und Einführung neuer Behandlungen ist es noch zu früh“, zitiert unter anderem der amerikanische Sender CNN die klinische Psychiaterin Dr. Colleen Loo, eine Professorin für Psychiatrie an der University of New South Wales und am Black Dog Institute in Sydney. In Deutschland sind Ecstasy und Magic Mushrooms illegale Drogen.