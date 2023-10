Am 15. Oktober 2023 sind Parlamentswahlen in Polen: Wer wird siegen?

Unser Nachbarland Polen steuert auf die letzten Tage des Wahlkamps zu. In den aktuellen Umfragen zeigt sich, dass immer mehr Polen sich dafür entschieden haben, welcher Partei sie am 15. Oktober 2023 ihre Stimme geben. Die „Gazeta Prawna“ hat eine aktuelle Prognose veröffentlicht, die Aufschluss gibt, wer siegen könnte.

An erster Stelle steht die rechtsnationale Regierungspartei PiS (Recht und Gerechtigkeit), deren Vorsitzender Jaroslaw Kaczynski ist. Sie führt in den Umfragen mit 32 Prozent, was einem minimalen Anstieg von 0,4 Prozentpunkten gegenüber der Umfrage entspricht, die vor zwei Wochen durchgeführt worden war. An zweiter Stelle liegt die KO, Koalicja Obywatelska, ehemals Bürgerplattform, mit 28,2 Prozent, angeführt durch den Oppositionspolitiker und früheren Premierminister Donald Tusk. Die KO lag in der letzten Umfrage noch bei 27 Prozent und hat nun den Abstand zur PiS leicht verringert. Donald Tusk hofft darauf, mit den anderen liberalen Oppositionsparteien eine neue Regierung bilden zu können.

Proteste in Warschau

Die nächsten Plätze werden belegt von der neu gegründeten progressiv-katholischen Partei „Der Dritte Weg“ (11 Prozent), dann die Linke und die rechtsnationale und ultra-libertäre Partei „Konfederacja“ mit jeweils 10 Prozent. Diese drei Gruppierungen würden ebenfalls in den Sejm einziehen (das polnische Parlament).

Die Gazeta Prawna schreibt: „Alle Parteien, die in der Umfrage die Wahlhürde überschritten haben, konnten ihre Unterstützung steigern. Die KO legte am stärksten zu – um 1,2 Prozentpunkte, die anderen um weniger als 1 Prozent. Die neuen Zahlen spiegeln den Rückgang der Zahl der Unentschlossenen, die im Vergleich zur Umfrage vom 19. September von 8,7 Prozent auf 5,1 Prozent sank. Die Umfrage wurde am Montag durchgeführt, einen Tag nach dem von der KO organisierten Protestmarsch der ‚Millionen Herzen‘ in Warschau und dem PiS-Kongress in Katowice.“

Die Rolle des polnischen Präsidenten

Laut den aktuellen Umfragen könnte damit eine Koalition der liberalen Oppositionsparteien das Land anführen und die rechtsnationale PiS-Regierung ablösen. Die PiS und die neu gegründete rechte Partei „Konfederacja“ hätten nicht genug Stimmen, um Gesetze im Parlament durchzubringen, die Oppositionsparteien aber schon. Ein Problem für die Opposition wäre aber der aktuelle Präsident Andrzej Duda, der ideologisch der PiS-Partei nahesteht und Gesetze mit einem Veto blockieren kann.

Mit Blick auf die neuesten Umfragen könnte er Vetos gegen neue Gesetze einlegen. Die PiS-Partei hätte aber nicht genug Stimmen, um die Vetos im Parlament aufrechtzuerhalten. Beide Blöcke wären damit auf die Stimmen der ultra-libertären und ukrainekritischen „Konfederacja“-Partei angewiesen. Auch deshalb gehen Analysten davon aus, dass jede neue Regierung in Polen es schwer haben wird und das Land auf instabile Jahre zusteuert.



