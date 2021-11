Berlin - Der britische Premierminister Boris Johnson ist nicht als größter Klimaschützer bekannt. Aber er hat schon vor ein paar Wochen eine vollkommen richtige Erwartung an die Klimakonferenz in Glasgow formuliert. Nach einem Vorbereitungsgespräch mit einer Reihe von Staats- und Regierungschefs bezeichnete Johnson Glasgow als Wendepunkt für die Welt und den „Moment, in dem wir erwachsen werden und Verantwortung übernehmen müssen“. Besser hätte man es nicht sagen können.

Seit Sonntag sitzen nun Delegationen aus fast 200 Ländern zusammen und ringen um Klimaziele. Es wird darum gehen, Kooperationen der Staaten untereinander zu schließen und die Finanzierung von Projekten in Entwicklungsländern zu klären, damit am Ende unterm Strich weltweit mehr getan wird fürs Klima als bisher.

Das ist bitter nötig. In den vergangenen Wochen reihten sich die Negativmeldungen zum Klima aneinander. Die Welt befinde sich bezüglich der Erderwärmung auf einem katastrophalen Weg hieß es zum Beispiel in einem UN-Bericht, der eine Erwärmung um 2,7 Grad bis 2100 prognostizierte. Das Klimaabkommen von Paris sieht aber vor, den Anstieg möglichst auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen. Die bisherigen Anstrengungen reichen einfach nicht.

Die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre habe ein neues Rekordhoch erreicht, verkündete die Weltwetterorganisation erst vor wenigen Tagen. Länder wie Australien halten aber unbeirrt an der Kohle fest. Staaten wie Deutschland verfehlen ihre Ziele. Die Bundesrepublik ist einer der größten Produzenten von Braunkohle, finanziert Öl- und Gasprojekte in aller Welt und hat im Verkehr und bei den Immobilien nicht mal das eingespart, was sie sich selbst vorgenommen hatte. Aktuell müssen wir uns bei anderen EU-Staaten, die ihre Ziele übererfüllt haben, gerade freikaufen.

Darüber hinaus muss man skeptisch sein, ob es in nächster Zeit besser wird. Im Sondierungspapier von SPD, Grünen und FDP wurden erst mal nur viele gute Absichten festgehalten. Das meiste bezieht sich außerdem auf Regelungen, die es schon gibt.

Letztlich hilft nur Druck bei diesem Thema. Aber ist das schlimm? Am Ende zählt beim Klima nur eins: der Erfolg.

Man kann aber auch ganz im Kleinen bei sich selber gucken und sieht, da ist noch Luft nach oben. Es wird vielleicht weniger Fleisch gegessen, weniger Kleidung gekauft und öfter mal das Fahrrad genommen. Da ist vielleicht auch eine Solaranlage auf dem Dach. Aber dann machte Corona im Sommer eine kurze Pause und schnell wird ein Flug nach Kreta gebucht – zur Erholung. Vor der Tür stehen derweil gleich zwei Verbrenner. Alles typisch Mittelschicht. Die Ökobilanz? Hm, nicht zu gut.

Leider liegen zwischen guten Absichten und echten Fortschritten immer noch Welten – bei den Staaten wie auch bei den Menschen selber. Dazu kommen die Naturkatastrophen dieses Sommers – das Ahrtal unter Wasser, Südeuropa im Feuersturm. Das führt zu Fatalismus und dem Gefühl von Sinnlosigkeit.

Beim Klimagipfel ist die Gefahr groß, dass auch diesmal wieder alles zerredet wird und doch gibt es auch Anlass für Optimismus. Noch nie war die Bereitschaft, etwas zu ändern, so groß wie heute. Und jetzt gibt es auch den notwendigen Handlungsdruck.

Er wird nicht mehr allein von Kindern formuliert, die mit Fridays for Future auf die Straßen gehen. Unzählige andere Gruppen aller Altersstufen und aus den verschiedensten Bereichen der Gesellschaft sind dazugekommen. Aktuell wird Großbritannien als Veranstaltungsort der Klimakonferenz gerade von einer Welle von Straßenblockaden heimgesucht. Die Aktivisten sind im mittleren und Seniorenalter.

Die Industrie signalisiert mittlerweile ununterbrochen ihre Bereitschaft, Produktionsprozesse klimaneutral umzustellen. Sie fordert von der Politik nun Rahmenbedingungen. Auch das erhöht den Handlungsdruck.

Der größte Push wird sich jetzt aber in einer ganz anderen Ecke entwickeln. Weltweit kommen auf Gerichte zurzeit Klimaklagen zu. Es ist eine neue Form von Klimabewegung entstanden, die ihren Weg über die Gerichte nimmt. Seit dem spektakulären Klima-Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus diesem Frühjahr weiß man, dass diese erfolgreich sein können und Regierungen zu Vereinbarungen zwingen, die vorher unmöglich schienen. In Zukunft könnten Staatenlenker auch auf Schadensersatz und Wiedergutmachung verklagt werden. Juristen diskutieren all dies bereits.

Letztlich hilft nur Druck bei diesem Thema. Aber ist das schlimm? Am Ende zählt beim Klima nur eins: der Erfolg.