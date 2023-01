Jahre lang wurde Donald Trumps Sieg nach der US-Präsidentenwahl von 2016 mitunter als Folge des russischen Cybereinflusses bezeichnet. Eine Studie, durchgeführt von dem New York University Center for Social Media and Politics, zeigt nun das Gegenteil und legt dar, dass russische Desinformation auf Twitter keinen entscheidenden Einfluss auf den Ausgang der US-Präsidentschaftswahl hatte. Die Studie ist am 9. Januar 2023 in der Open-Access-Fachzeitschrift „Nature Communications“ veröffentlicht worden.

Den Forschern zufolge gäbe es keine Beweise für eine bedeutsame Verbindung zwischen russischen Einflusskampagnen und dem Wahlverhalten der US-Amerikaner. „Mein persönlicher Eindruck ist, dass die Angelegenheit überbewertet worden ist“, teilte Josh Tucker der Washington Post mit, einer der Autoren der Studie sowie Co-Direktor des New York University Center. Der Beitrag wurde von Tim Starks unter dem Titel „Russische Trolls auf Twitter hatten wenig Einfluss auf Wähler“ veröffentlicht.

Die IRA, eine russische Troll-Fabrik

Kurioserweise hat Starks vergessen, einen älteren Beitrag in der amerikanischen Tageszeitung Politico zu erwähnen. 2019 hatte der heutige Washington-Post-Journalist noch Folgendes behauptet: „Russlands Twitter-Manipulation war größer als gedacht“. Zu ähnlichen Schlüssen waren auch andere US-Medien wie The New York Times und die Washington Post gekommen. „Ja, russische Trolls haben Trump geholfen“, hatte die New-York-Times-Kolumnistin Michelle Goldberg im Dezember 2018 noch geschrieben. Die russische Internet Research Agency (IRA) habe laut Goldberg „die Richtung der amerikanischen Geschichte geändert“.

Im Internet-Slang wird die IRA auch als „die Troll-Fabrik aus Olgino“ bezeichnet (Olgino befindet sich in der Nähe von Sankt Petersburg, Anm. d. Red.). Die IRA ist ein 2013 in Russland gegründetes Unternehmen, das sich auf Propaganda und Einflussoperationen zugunsten russischer Interessen spezialisiert. Der Gründer ist Evgeny Prigozhin, ein russischer Oligarch und Vertrauter von Wladimir Putin. Seine Vergangenheit als Gastronom verschaffte ihm den Spitznamen „Putins Koch“.

IRA hat keinen bedeutungsvollen Einfluss ausgeübt

Ende 2018 erschien in der Washington Post ein Artikel von David Ignatius, in dem der Kolumnist die „Troll-Fabrik“ mit Sitz in St. Petersburg genauestens analysierte. Der US-amerikanische Journalist und Buchautor bezeichnete die Aktivitäten der russischen Internet Research Agency als „einen komplexen, mehrstufigen russischen Versuch, jedes Mittel zu nutzen, um die amerikanische Gesellschaft zu spalten und Misstrauen und soziale Unruhe zu stiften.“

US-Demokraten hatten 2016 noch die russische Regierung für die Niederlage Hillary Clintons gegen Trump verantwortlich gemacht. Zugleich war WikiLeaks beschuldigt worden, mit dem Kreml zusammenzuarbeiten, nachdem interne E-Mails von Clinton während der Wahlkampagne veröffentlicht worden waren. Schon kurze Zeit nach der Wahl war klar, dass die IRA keinen bedeutungsvollen Einfluss ausgeübt hat. Trotzdem wurde Gegenteiliges behauptet. Das Ausmaß der Operationen war gering, die meisten Posts hatten keinen direkten Zusammenhang mit der Wahl und wurden in der Mehrheit nach der Präsidentenwahl gepostet. Doch diese Fakten verhinderten dennoch nicht, die übertriebenen Berichte der New York Times und Washington Post in Bezug auf russische Trolle 2018 mit dem Pulitzer-Preis auszuzeichnen.

Keine russische Desinformation

Bei der vergangenen US-Präsidentenwahl hat es ebenfalls Berichte von bedeutender russischer Einflussnahme gegeben. Im Oktober 2020, kurz vor der Präsidentschaftswahl, hatte die New York Post einen Artikel über einen gefundenen Laptop verfasst, der Hunter Biden gehört haben soll, dem Sohn des heutigen US-Präsidenten Joe Biden. Das Material wies auf unklare Lobby-Aktivitäten von Hunter Biden im Ausland hin, darunter in der Ukraine und in China.

Die Geschichte wurde damals als „russische Propaganda“ bezeichnet und schnell diffamiert. Nach der Berichterstattung wurde der Twitter-Account der New York Post blockiert. Zwei Jahre später hat die New York Times die Authentizität der Daten jedoch bestätigt. Der Bericht war also doch keine russische Desinformation.

