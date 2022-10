Vom Ladendieb zum Amokfahrer und Mörder: Die Akte des Gor H.

Die Amok-Tat ist jetzt fast vier Monate her. Doch noch immer ist nicht klar, was der Auslöser war, warum der 29-jährige Gor H. am 8. Juni in Berlin-Charlottenburg mit einem Auto auf Menschenjagd ging. Als er auf dem Kurfürstendamm und der Tauentzienstraße in mehrere Menschengruppen fuhr, tötete er eine Frau und verletzte 31 weitere Menschen zum Teil schwer.