Nach der Tat steckt der silberfarbene Kleinwagen in einer Schaufensterscheibe fest. Eine Tür offen, die Scheibe der Douglas-Parfümerie zerbrochen, der Wagen in leichter Schräglage. So ist die Szene nach der rasenden Fahrt auf Fotos festgehalten. Und so wird sich dieses Bild in unser kollektives Gedächtnis einbrennen. Wir werden es wieder sehen vor unserem geistigen Auge, immer dann, wenn wir wieder getriggert werden.

Das ist ein Phänomen der Verunsicherung. Es ist aber auch eins, dem wir uns nicht entziehen können. Für uns, die wir dieses Bild gesehen und von der Tat gehört haben, wird es für immer verknüpft sein mit der Tatsache, dass hier ein Mann mit seinem Wagen in eine Schulklasse gerast ist und dabei Menschen getötet hat. In Sekunden. Einfach so. An einem ganz normalen Mittwoch in Berlin. Jeder von uns hätte da stehen können.

Was es nicht besser macht, ist, wer dort in diesen Sekunden zu Schaden gekommen ist. Im Gegenteil. Es sind Kinder. Eine Schulklasse wurde zum Ziel. Eine zehnte Klasse auf Abschlussfahrt. 16-Jährige und ihre Lehrer. Wer Kinder hat, denkt sofort an die eigenen, besonders, wenn sie im selben Alter sind und eine zehnte Klasse besuchen. Mein Kind hätte da stehen können. Es könnte jetzt tot sein. Einfach so. Auch diesem Phänomen kann man sich kaum entziehen.

Natürlich sind in Wirklichkeit andere Menschen betroffen. Eine Lehrerin ist gestorben, viele Schüler und ein weiterer Lehrer wurden schwer verletzt. Wir haben Mitgefühl mit ihnen und ihren Angehörigen. Und doch ist da noch mehr. Auch wir sind verletzt worden. Wir denken an das Grauen kurz vor Weihnachten 2016 zurück, als ein Terrorist mit einem Lastwagen in den Weihnachtsmarkt auf den Breitscheidplatz raste, um Menschen zu töten, gleich um die Ecke von dem Platz, an dem nun der silberfarbene Kleinwagen offenbar ganz ähnlich benutzt worden ist – wenn auch nicht von einem politisch motivierten Attentäter. Wir fragen uns, warum die Poller, die dort nach 2016 aufgestellt wurden, die neue Tat nicht verhindern konnten. Und auch diese Frage zeigt ja nur wieder erneut Hilflosigkeit. Natürlich wissen wir, dass Poller nicht wirklich etwas verhindern. Sie sollen dafür sorgen, dass wir uns sicherer fühlen.

Katastrophen in der Nachbarschaft

Es gibt keine Sicherheit vor solchen Taten, auch nicht vor Unfällen und anderen Katastrophen. Das ist eine Binsenweisheit, aber deswegen ist sie ja nicht plötzlich unwahr. Im normalen Leben verdrängen wir diese Tatsache nur und das ist natürlich auch sinnvoll. Denn mit einem permanenten Gefühl des Bedroht-Seins könnten wir ein normales Leben ja gar nicht führen. Und je nach Naturell beeindruckt den einen so etwas mehr und den anderen weniger.

Wir sind belastungsfähig. Wir gehen jeden Tag mit Katastrophen um, von denen wir in den Nachrichten hören, die uns nicht selbst passieren. Aber es ist schon etwas anderes, wenn das Drama näher rückt in unsere direkte Berliner Nachbarschaft, wenn wir unwillkürlich gedankliche Verbindungsbrücken bauen. Man sollte sich damit auseinandersetzen, aber es ist auch gut, dabei nicht zu übertreiben. Man muss nicht jedes Bild gesehen haben und jedes Detail kennen. Denn dieses Sich-Hineinbohren in solche Vorfälle führt auch zu Verunsicherung. Auch das haben wir 2016 gelernt.