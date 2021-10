Berlin - Eine Woche nach der Bundestagswahl sind am Sonntag auch die SPD und die Union in die Sondierungsgespräche für eine künftige Bundesregierung eingetreten. Die Sondierer der Sozialdemokraten wollten jeweils etwa zwei Stunden lang getrennt mit FDP und Grünen über eine von Kanzlerkandidat Olaf Scholz angestrebte Ampel-Koalition beraten. Am Abend kamen dann Vertreter von CDU und CSU erstmals mit der FDP zusammen, um Chancen für ein Jamaika-Bündnis zusammen mit den Grünen auszuloten. Am Freitag hatten sich erneut Grüne und FDP zu Vorsondierungen getroffen.

Die ersten Verhandlungen endeten am frühen Sonntagabend. SPD und FDP hatten zuvor bei Suppe und belegten Brötchen ausgelotet, ob sie zusammen passen oder nicht. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil zeigte sich nach den Gesprächen zuversichtlich. Sie seien „konstruktiv und sehr sachlich“ verlaufen, sagte er am Abend. FDP-Generalsekretär Volker Wissing, der neben Klingbeil stand, machte zwar deutlich, dass „die inhaltlichen Positionierungen in wesentlichen Punkten auseinander liegen." Er sagte aber auch: „Wir haben den Anspruch, eine Reformregierung zu bilden.“ Erst nach Gesprächen mit allen möglichen Koalitionspartnern werde man eine abschließende Bewertung abgeben, sagte Wissing - erst dann werde man wissen, ob es weitere Gespräche gebe. „Das heutige Gespräch diente, den Auftakt zu machen und herauszufinden: Will man zusammenarbeiten?“

Danach zogen die Liberalen zur Union weiter, während die Grünen mit der SPD sprachen.

Doch die Union könnte es schwer haben, eine Jamaika-Koalition mit FDP und Grünen zu bilden. Führende FDP-Politiker äußerten sich am Wochenende skeptisch mit Blick auf den aktuellen Zustand der Union und erhöhten damit den Druck. „CDU und CSU müssen klären, ob sie wirklich eine Regierung führen wollen“, sagte FDP-Chef Christian Lindner der Bild am Sonntag. Er kritisierte die Überlegungen der CDU und CSU, erst abzuwarten, ob Verhandlungen von Grünen und FDP mit der SPD womöglich scheitern würden.

„Das kann man unserem Land nicht zumuten“, sagte Lindner. Er bekräftigte allerdings auch, seine Partei sei „zu ernsthaften Gesprächen mit der Union bereit“. Er sehe mehr Überschneidungen mit der Union als mit der SPD. Zur Begründung nannte Lindner die Einhaltung der Schuldenbremse sowie den Verzicht auf Steuererhöhungen, wie sie im Wahlkampf von der SPD gefordert worden waren. Auch FDP-Generalsekretär Volker Wissing hatte eine klare Botschaft Richtung Union: CDU und CSU müssten klären, ob sie an einem Strang ziehen.

Doch auch in der Union gibt es inzwischen Zweifel an der Möglichkeit eines Jamaika-Bündnisses. Vor allem Kanzlerkandidat Armin Laschet gerät nach dem historischen Wahldebakel der Union in den eigenen Reihen immer stärker unter Druck. CDU-Politiker wie Friedrich Merz und Jens Spahn äußerten am Wochenende erneut Kritik an der eigenen Partei. Die bedürfe einer personellen Neuaufstellung, sagte Spahn. Der Vorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, verlangte: „In der CDU darf jetzt kein Stein mehr auf dem anderen bleiben.“ Merz schloss im Gespräch mit der Funke-Mediengruppe nicht aus, dass die Sondierungsgespräche der Union mit FDP und Grünen schon bald scheitern könnten. Eine Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP sei naheliegender.

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sagte dagegen, seine Partei setze weiterhin auf eine von der Union geführte Jamaika-Koalition mit Grünen und FDP.

Die Grünen wirken dagegen weiterhin selbstbewusst. Beim kleinen Parteitag am Sonnabend sagte Parteichef Robert Habeck: „Wenn wir uns nicht komplett dämlich anstellen, werden wir in den nächsten vier Jahren diese Regierung nicht nur mittragen, sondern maßgeblich mitbestimmen.“

Parteichefin Annalena Baerbock stellte klar, dass eine kleine Reform wie 1998 den Grünen nicht reiche. Damals koalierte die Partei mit der SPD auf Bundesebene - viele Punkte setzte sie damals nicht durch. Auf dem Parteitag wurde ebenso beschlossen, dass die rund 120.000 Mitglieder der Grünen über einen möglichen Koalitionsvertrag und ihre personelle Aufstellung in einer neuen Bundesregierung abstimmen sollen.

Den Umfragen nach ist die Ampel die Wunsch-Koalition

Der Präsident des Deutschen Städtetags, Burkhard Jung (SPD), warnte indes vor einer Hängepartie bei den Gesprächen über eine neue Bundesregierung. „Es darf keine langen Sondierungen geben. Wir wünschen uns rasch Koalitionsverhandlungen“, sagte der Leipziger Oberbürgermeister der Rheinischen Post. FDP-Chef Lindner dagegen rechnet mit einer zügigen Regierungsbildung bis Mitte Dezember.

Geht es nach den Umfragen, wie jüngst des ZDF-Politbarometers, stehen die Zeichen auf eine Ampel-Koalition. Anders als vor der Bundestagswahl erfährt dieses Regierungsbündnis aus SPD, Grünen und FDP inzwischen eine klare Unterstützung. 59 Prozent fänden es gut, wenn es dazu käme. Von den SPD-Anhängern sind 82 Prozent, von den Grünen-Anhängern 80 Prozent und von den FDP-Anhängern 53 Prozent dafür. Auf wenig Zustimmung stoßen dagegen eine schwarz-gelb-grüne Jamaika-Koalition (gut 24 Prozent) oder eine von der SPD geführte große Koalition (gut 22 Prozent).