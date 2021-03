Berlin - Wenige politische Themen – abgesehen von der Pandemiebewältigung – werden in Deutschland derzeit so emotional verhandelt wie die Zukunft der Landwirtschaft. Da werfen umwelt- und ernährungsbewusste Stadtbewohner den Landwirten vor, sie vergifteten Böden und töteten Bienen. Die Bauern sehen sich ob fallender Preise für Milch und Fleisch in ihren Existenzen bedroht, ziehen erbost mit ihren Treckern in die großen Städte und versuchen, ihre vermeintlich ignorante Kundschaft mit martialischen Auftritten wachzurütteln.

Bei so viel Getöse nimmt die aufgewühlte Öffentlichkeit kaum Notiz davon, dass derzeit die wohl wichtigsten Verhandlungen über die Zukunft der Landwirtschaft laufen. Nach zwei ergebnislosen Verhandlungsrunden kommen am Donnerstag und Freitag erneut die 16 Agrarminister der Länder mit Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) zusammen. Sie beraten über die Verteilung einer gewaltigen Summe: Fast 30 Milliarden Euro Subventionen aus der Gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik (GAP), die in den Jahren bis 2027 von der EU an die deutsche Landwirtschaft fließen werden, sollen nach einem sinnvollen Plan verteilt werden.