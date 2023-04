In Deutschland wird gegen den Unternehmer Alischer Usmanow ermittelt. Neue Erkenntnisse ziehen in Zweifel, ob die deutschen Behörden immer gesetzestreu vorgegangen sind.

Der usbekisch-russische Unternehmer Alischer Usmanow kämpft um seinen Ruf in Deutschland. Usmanow, der auf der EU-Sanktionsliste steht, weil ihm eine Nähe zum Machtapparat des Kreml vorgeworfen wird, hat gewichtige Argumente in der Hand, die den medialen Umgang mit seiner Person, aber auch die Rechtmäßigkeit der Ermittlungspraktiken seitens der staatlichen Organe in Deutschland erheblich in Zweifel ziehen.

Der Milliardär, der in Russland reich geworden ist, hielt sich in den vergangenen Jahren zeitweise in Deutschland auf. Nach seiner EU-Sanktionierung im März 2022 wurden Ermittlungen eingeleitet. Deutsche Behörden durchsuchten im Herbst zahlreiche Immobilien von Personen, die angeblich mit Freunden von Usmanow oder dem Unternehmer selbst in Verbindung stehen. Einige Wertgegenstände, über die er verfügt haben soll, wurden von den staatlichen Ermittlern beschlagnahmt, während die Jacht „Dilbar“, die Usmanow gehören soll und die Millionen wert ist, ebenfalls von staatlichen Ermittlern beschlagnahmt und festgesetzt wurde.

Ging es um Beweise oder um Vermutungen und Indizien?

Dem Unternehmer werden Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Verstöße gegen die Sanktionsbedingungen vorgeworfen. Usmanow bestreitet die Vorwürfe. Die Staatsanwaltschaft hat noch keine Anklage erhoben, die Ermittlungen laufen noch. Doch ob genügend Beweise vorliegen, um Usmanow den Prozess zu machen, darf bezweifelt werden.

Die Ermittler stehen vor einer schwierigen Aufgabe. Denn im Fall von Usmanow steht die Frage im Raum, ob deutsche Gerichte und die Staatsanwaltschaft rechtsstaatliche Normen eingehalten haben, um gegen Usmanow vorzugehen. Es bestehen berechtigte Zweifel, ob das Amtsgericht Frankfurt, das etwa die Durchsuchung einer Immobilie in Hessen gestattete, die Entscheidung auf Grundlage eines begründeten Verdachts traf – oder bloß auf Grundlage zahlreicher Vermutungen und Indizien.

Vorwürfe gegen die Staatsanwaltschaft

Deutsche Behörden haben mittlerweile eingelenkt, indem sie etwa sensible Informationen über die Ermittlungen gegen Usmanow von ihren Websites gelöscht haben. Auch die Art, wie die Justiz die Presse über die Ermittlungsschritte informierte (etwa durch die Weitergabe sensibler Daten an Spiegel-Journalisten), stand in der Kritik und ließ den Eindruck entstehen, die Justiz würde eine mediale Vorverurteilung Usmanows billigend in Kauf nehmen. Es wirkt fast so, als wären Pressevertreter von staatlichen Organen instrumentalisiert worden, um Stimmung gegen den Verdächtigen zu machen, bevor ein Prozess stattgefunden hat, geschweige denn ein Schuldspruch ausgesprochen wurde.

Nun gibt es Hinweise darauf, dass auch innerhalb der Justiz, konkret: innerhalb des Amtsgerichts Frankfurt, Zweifel daran bestehen, ob der Verdacht gegen Usmanow ausreichend begründet war, um gegen den Unternehmer vorzugehen. Laut Informationen der Berliner Zeitung hat eine Richterin des Amtsgerichts Frankfurt eine Durchsuchungsanordnung der Staatsanwaltschaft beim ersten Anlauf angeblich nicht unterzeichnen wollen.

Sie habe angeblich in Zweifel gezogen, ob dem Staatsanwalt genug Beweise für den Geldwäschevorwurf gegen Usmanow vorlägen, um eine Durchsuchung von Immobilien zu rechtfertigen. Auch die Frage, ob Usmanow tatsächlich, wie die Ermittlungsbehörden suggerierten, über einen Wohnsitz in Deutschland verfügt, soll von der Richterin bezweifelt worden sein. Usmanow bestreitet, je einen Wohnsitz in Deutschland gehabt zu haben.

Der Fall Usmanow könnte zum Problem für die Justiz werden

Die Staatsanwaltschaft soll die Entwürfe für die Durchsuchung anschließend korrigiert und erneut eingereicht haben. Mit dem zweiten Antrag war die Staatsanwaltschaft bei einem anderen Richter erfolgreich. Die Durchsuchungen (etwa einer Wohnung in Hessen) konnten umgesetzt werden. Ein ungewöhnlicher Vorgang, der viele Fragen aufwirft. War die Beweislage tatsächlich stichhaltig genug? Oder hatte die Staatsanwaltschaft lediglich Glück beim zweiten Richter? Spielte sich vielleicht etwas ganz anderes ab?

Die Berliner Zeitung hat beim Amtsgericht Frankfurt um Auskunft gebeten, aber keine Antwort erhalten. Die Anwälte von Usmanow wollten sich ebenfalls nicht äußern. Sollte sich nun aber herausstellen, dass die Staatsanwaltschaft den Verdacht gegen Usmanow und die Durchsuchungen nicht ausreichend begründet hatte, würde sich der Fall zum Problem für die Justiz entpuppen. Immerhin schmückt sich Deutschland damit, über eine besonders transparente Justiz zu verfügen, die sich Rechtsstaatlichkeit und akkurates Arbeiten auf die Fahnen schreibt – im Gegensatz zum Justizsystem in Russland, das auf Willkür und Nepotismus basiert.

War der Einsatz verhältnismäßig?

Die Vertreter von Alischer Usmanow haben der Berliner Zeitung Unterlagen zur Verfügung gestellt, aus denen hervorgeht, dass er sich um alle steuerlichen Belange gekümmert hat.

Beim Kauf der Wohnung in Hessen soll es sich um die Eigentumswohnung des Sohnes eines von Usmanow verstorbenem Freundes aus Usbekistan handeln, dessen Familie in Deutschland in eine schwierige finanzielle Lage geraten war.

Der Mann hatte vor drei Jahren eine Spende von mehr als 600.000 Euro von Alischer Usmanow erhalten, um die Eigentumswohnung zu kaufen und seinen Lebensunterhalt in Hessen bestreiten zu können. Nach Unterlagen, die der Berliner Zeitung vorliegen, wurde das Finanzamt über Usmanows Schenkung informiert – und es wurden Schenkungssteuern gezahlt. Dennoch wurde Usmanows Zahlung von der Staatsanwaltschaft als Geldwäsche bewertet und der Sohn seines verstorbenen Freundes als Usmanows „Strohmann“ deklariert. Doch welche Beweise lagen der Staatsanwaltschaft vor, um diese Schlüsse zu ziehen?

Das Amtsgericht Frankfurt hat sich dazu entschieden, die Wohnung der betreffenden Person mithilfe der Polizei gewaltsam zu stürmen. Nun stellt sich die Frage: War der Einsatz verhältnismäßig? Und noch viel wichtiger: Hatten die Frankfurter Behörden von den bezahlten Schenkungssteuern gewusst und beim Finanzamt nachgefragt? Oder wurden die Informationen bewusst ignoriert?

Wie man sehen kann, können viele zentrale Fragen immer noch nicht beantwortet werden. Der Fall Usmanow ist also noch lange nicht abgeschlossen. Die Ermittlungen gegen den Unternehmer gehen weiter. Sie könnten sich für die deutschen Behörden zum echten Stresstest entwickeln. Auf dem Spiel steht der gute Ruf der deutschen Justiz.



