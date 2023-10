Es ist im Moment wieder ein wenig wie am Morgen des 22. Februar 2022: Keiner weiß genau, was passiert ist, alle sind furchtbar empört, laufen durcheinander und wollen etwas tun. Damals wollten alle helfen und demonstrieren, in meiner Umgebung begannen Hausfrauen und Mütter damit, Schmugglerringe zu organisieren, über die man kugelsichere Westen aus Großbritannien an Verwandte in der Ukraine schicken konnte, die dort in die Armee eingezogen worden waren. Und obwohl es zu diesem Zeitpunkt schon fast keine solchen Westen mehr zu kaufen gab (und sie in manchen Ländern unter das Waffengesetz fallen), bekamen sie das hin. Als eingefleischter Zivilist ohne Militärerfahrung wusste ich nicht einmal, wie sich die einzelnen Westentypen unterscheiden.