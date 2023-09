Nun also auch schwarz auf weiß und mit wissenschaftlichem Stempel versehen: persönliche Karriere- und Aufstiegschancen hängen maßgeblich davon ab, ob man Ostdeutscher oder Westdeutscher ist.

Seit Mittwoch liegen erste Ergebnisse des „Eliten-Monitors“ vor, eines vom Ostbeauftragten Carsten Schneider mit mehr als einer Million Euro ausgestatteten Verbundprojektes der Universitäten Leipzig und Jena und der Hochschule Zittau/Görlitz. Hier soll laut Eigenbeschreibung die „Unterrepräsentation sozialer Gruppen in den Führungspositionen Deutschlands“ erforscht werden. Es geht also um Ostdeutsche, die etwas zu sagen haben in der Bundesrepublik. Oder vielmehr um ihr Fehlen.

Erste Ergebnisse enthüllen nun, was man zumindest im Osten sowieso schon „irgendwie weiß“: Ostdeutsche sind auch 34 Jahre nach dem Mauerfall in Elitepositionen stark unterrepräsentiert. Die Chefetagen, vom Sparkassenvorstand bis zum Amtsrichter, vom Universitätslehrstuhl bis zum Gewerkschaftsboss, sind in den meisten Fällen westdeutsch (und männlich) besetzt. In der bundesdeutschen Justiz ist nur jeder 50. (!) Spitzenbeamte ein Ostdeutscher, in der Wirtschaft kommt nur jeder 25. Topmanager aus dem Osten. Dabei ist jeder fünfte Bürger unseres Landes ein Ossi. Wir Ossis werden eben einfach mitregiert und mitverwaltet.

Langzeitwirkungen des DDR-Systems? Nach 34 Jahren?

Ganz ohne Polemik muss man sagen: Gut, dass man das jetzt mal systematisch wissenschaftlich erforscht! Denn Zeit wird es. Doch die nun veröffentlichten Ergebnisse machen die Forscher wohl eher ratlos. Nur so ist es zu erklären, dass man absurde und aus der Zeit gefallen anmutende Zusammenhänge erkennen will: Man bemängelt die „Langzeitwirkungen des DDR-Systems“, „nicht passfähige Abschlüsse“ in einigen staatsnahen Fächern wie Jura oder Wirtschaft und „fehlende Englischkenntnisse“. Oder wie Jana Hensel, ZEIT-Autorin und selbst Ostdeutsche, sich auf der Plattform X sinngemäß äußert: „Studie zeigt … wir sind halt immer noch zu doof …“

Für das Fehlen der ältesten noch beruflich aktiven Kohorten Ostdeutscher in Elitepositionen mag es vielleicht gerade noch zur Erklärung taugen, dass sie schlecht Englisch sprechen und deshalb nicht Vorstand in einem international agierenden Dax-Unternehmen sind. Man fragt sich aber schon, wo denn all die Ostdeutschen sind, die ihre Bildungs- und Universitätszertifikate weit nach 1990 und zu gleichen Bedingungen wie in München oder Hamburg erworben haben. Die Ossis, die von ihrer neu gewonnenen Bildungsfreiheit Gebrauch machten und von den aus Westdeutschland schnell herbeibeförderten Dozenten ganz sicher nicht mit dem überkommenen Stoff der Vorwendezeit unterrichtet wurden.

Wer als Ostdeutscher beispielsweise sein Abitur 1993 und seinen Universitätsabschluss 1998 erworben hat, seine relevante Bildung also nach der Wende erwarb, dürfte inzwischen um die 50 Jahre alt sein – im besten Alter für eine verantwortungsvolle Führungsposition. Doch zu finden sind sie selten, die erfolgreichen Ostdeutschen. Und – das geben die in Leipzig zusammengetragenen aktuellen Daten her – daran scheint sich auch nichts zu ändern.

Vielleicht muss man das Kind einfach einmal beim Namen nennen: Ein Großteil der Elitenferne der Ostdeutschen kann wohl eher mit dem erklärt werden, was man im Osten „Vitamin B“ nannte, also Beziehungen, oder neudeutsch: „Netzwerke“, besonders die der Eltern. Aus der Psychologie ist bekannt, dass sich Eliten gern aus sich selbst heraus rekrutieren. So ist es nicht verwunderlich, dass das neue Vorstandsmitglied oder der zu berufende Richter- oder Lehrstuhlkollege „irgendwie passen“ muss. Damit scheiden in vielen westdeutsch geprägten Unternehmen und Institutionen als „verschrobenen“ wahrgenommene Ossis natürlich erst einmal aus.

Ostdeutsche, bildet Netzwerke!

Genau so hat jahrzehntelang auch die berufliche Benachteiligung von Frauen funktioniert. Dass direkt nach 1990 in den durch westdeutsche Investoren übernommenen Betrieben, in den Universitäten, Gerichten, Kasernen, Verwaltungen und Medien sehr stark auf Westimporte an den Schlüsselstellen der Macht zurückgegriffen wurde, wirkt also bis heute negativ nach. Diese Generation von importierten West-Eliten geht zwar nun vermehrt in Rente, hat aber oft einen langfristigen Einfluss auf die Rekrutierung der nachfolgenden Generationen genommen – selbst im Osten.

Immerhin, die leicht besseren Ossi-Werte in politischen Institutionen (allerdings nur, wenn man die Landespolitik hinzurechnet) und in der öffentlichen Verwaltung, so kann man vermuten, spiegeln erste Erfolge eines langsam einsetzenden „Problembewusstseins“. Derlei Sensibilität lässt sich freilich in öffentlich-rechtlichen Zusammenhängen viel besser in eine aktive Ossi-Förderung ummünzen als in der Privatwirtschaft. Und vielleicht hat man sogar erkannt, dass es auch Vorteile haben kann, jemanden mit einem originären Gespür für die Menschen im Osten an einer Schlüsselposition zu haben.



Was macht man nun mit diesen – ganz und gar nicht überraschenden – Ergebnissen? Seitens der Eliteforscher wird auf das Fehlen von „besonderer Förderung für ostdeutsche Studierende“ und den Bedarf an „flankierenden Maßnahmen“ verwiesen.

So absurd das klingt (die heutigen Studienanfänger dürften mindestens zehn Jahre nach dem Mauerfall geboren worden sein), es scheint etwas Wahres dran zu sein: Während es in westdeutschen Ländern und Regionen eine Vielzahl von Stiftungen, Förderwerken und privaten Stipendien mit regionalem und lokalem Bezug sowie Erfahrungen damit gibt, fehlen diese im Osten weitestgehend. Ein ostdeutscher Professor (ja, es gibt einige wenige) ohne eigene Vergangenheit mit der Studienstiftung des deutschen Volkes wird seltener aktiv seine Studenten dort platzieren.

Auch im familiären Bereich sind solche Vorbilderfahrungen wie etwa ein in Amerika verbrachtes Studienjahr im Osten selten. Wenn überhaupt, dann war man eher nach Moskau oder Bukarest delegiert, Standorte, die heute wenig Reputationsgewinn versprechen. Viele Eltern von westdeutschen Studenten dürften hingegen mit all diesen zivilgesellschaftlichen Einrichtungen und auch deren langfristigen Vernetzungsfunktionen gute Erfahrungen gemacht haben. Es gilt also auch im Osten einen solchen Erfahrungsschatz aufzubauen und ihn in den Familien als nutzbares kulturelles Kapital der späteren Generation zu verankern. Stipendien, Alumnizirkel und gemeinsam verbrachte Auslandsjahre sind bei der Netzwerkbildung nicht zu unterschätzen.

Der Ostbeauftragte muss endlich aktiver werden

Man muss also besonderes Augenmerk darauf richten, Ostdeutsche bereits besser in die Produktionsstätten zukünftiger Eliten einzufädeln, im Zweifel sogar durch sanfte Quotierungen und Mentoringprogramme. Es sollte vor allem um den Aufbau langfristiger und belastbarer Strukturen gehen, weniger darum, möglichst schnell überall einen Quotenossi einzustellen. Aber ja, auch eine Quotierung der Spitzenpositionen selbst kann – so lässt sich aus der Frauenförderung der vergangenen Jahre lernen –, mittelfristig helfen, ausgewogenere und durchlässigere Netzwerke aufzubauen.

Besonders in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, in denen um jeden öffentlichen Euro gefeilscht wird, sollte es die vornehmste Pflicht des Ostbeauftragten sein, endlich aktiver zu werden. Leider ist der Aufbau einer soliden Elitenbasis im Osten eine recht langfristige Angelegenheit ohne die schnell sichtbaren Erfolge, die Politiker so gern mögen. Mit dem „Bundeskonzept zur Steigerung des Anteils von Ostdeutschen in Führungspositionen der Bundesverwaltung“ ist zumindest ein Anfang gemacht.

Mehr muss folgen! Den Erfolg des Ostbeauftragten Schneider wird man wohl weniger an der Anzahl Ostdeutscher in Spitzenpositionen am Ende seiner Amtsperiode messen können, sondern nur daran, ob es ihm gelingt, die Sensibilität für dieses wichtige Thema nachhaltig zu stärken und sich damit langfristig verdient zu machen.



Denis Huschka ist Ostdeutscher, promovierter Soziologe und arbeitet als Autor und Strategieberater. Er hat früher als Geschäftsführer zweier Sachverständigenräte der Bundesregierung die Sphären von Wissenschaft und Politik verknüpft.