Am Sonntag wird in Polen ein neues Parlament gewählt. Schon jetzt kann man eine Bilanz ziehen: Lange war kein Wahlkampf mehr so spannend wie dieser. Lange war keiner mehr so brutal und schonungslos. Die Regierungspartei von Jarosław Kaczyński, die PiS-Partei (Recht und Gerechtigkeit), hat keine Gelegenheit ausgelassen, um das Konkurrenz-Bündnis von Donald Tusk, die KO (Bürgerplattform), als Teufelszeug zu brandmarken und ihr zu schaden. Über die Staatsmedien wurde immer wieder dieselbe Botschaft kommuniziert: Mit Tusk würde der deutsche Einfluss in Warschau wachsen, mit Tusk würden Migranten ins Land kommen, mit Tusk würde die polnische Autonomie schwinden. Jeder Pole kennt diese Sätze mittlerweile auswendig.

Der Wahlkampf der PiS-Regierung war so personalisiert und so antideutsch wie noch nie. Kam das bei den Wählern an? Das wird sich am Sonntag zeigen. Die Prognosen deuten jedenfalls darauf hin, dass Kaczyńskis Wahlkampf, der auf Angstmacherei fußte, nicht so stark verfing wie noch bei der vergangenen Wahl von 2019. Außerdem steht das Land wirtschaftlich nicht so gut da: Die Menschen sind enttäuscht über die ökonomische Entwicklung, über die hohe Inflation und die monothematische Aufstellung der Regierungspartei. Es liegt eine Wechselstimmung in der Luft.

Noch ist nichts entschieden

Die Opposition fühlt sich schon siegessicher. Man hört, dass führende Politiker aus den Reihen von Donald Tusk sogar schon Posten verteilen und sich darauf vorbereiten, mit den anderen Oppositionsparteien eine breite Anti-PiS-Regierungskoalition zu bilden. Dennoch ist noch nichts entschieden. Beobachter sollten vorsichtig sein mit allzu voreiligen Schlüssen. Ich erinnere an die Wahl in der Türkei. Dort war es auch so, dass ein großer Teil des liberalen Flügels im In- und Ausland sich sicher war, dass die Inflation und die negative Wirtschaftsentwicklung einen Wandel herbeiführen würden, weg vom Altbekannten hin zu neuen Ufern. Am Ende haben Erdogan und die AKP deutlich gewonnen.

Polen sollte man durch eine ähnliche Linse betrachten. Viele Menschen wollen der PiS ihre Stimme geben. Die Basis dafür ist ein Wertekorsett, das anders ausfällt als in Deutschland: Menschen in Polen denken konservativ, sind mit der katholischen Kirche solidarisch, sind familienorientiert und bevorzugen in Zeiten der Krise, insbesondere in der aktuellen Lage mit Blick auf den Krieg in der Ukraine, das Altbewährte und Bekannte. Das ist auch der Grund, warum in allen Umfragen die PiS-Partei auf dem ersten Platz steht.

Am Sonntag wird es spannend werden

Doch auch die PiS wird dieses Mal einen Koalitionspartner benötigen, um eine Regierung bilden zu können. Eine absolute Mehrheit wird sie vermutlich verfehlen. Deshalb ist jetzt schon klar, dass ab Montag in Polen eine neue Ära anbrechen wird. Keine Regierung wird sich stabil aufstellen können. Das Land muss sich auf eine turbulente Zeit vorbereiten, vielleicht sogar auf eine Minderheitenregierung, in der für jedes neue Gesetz eine neue Mehrheit gefunden werden muss.

Wird das Land die vielen Herausforderungen meistern? Polen muss entscheiden, ob es den europäischen Weg gehen will oder sich stärker verbarrikadiert und weiter den polnischen Sonderweg gehen möchte. Die PiS-Partei kann man aus deutscher Sicht so viel kritisieren, wie man will: Keiner wird behaupten können, dass die Wähler nicht wissen, worauf sie sich einlassen. Sie haben es nun in der Hand, wie Polen sich entwickeln wird. Eines ist klar: Am Sonntag wird es spannend.



