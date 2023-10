Showdown in den USA: Die Krise im Kongress kann zur Ukraine-Krise werden

Mit dem 45-Tage-Übergangshaushalt, vom US-Kongress am Wochenende in letzter Minute verabschiedet, liegt die Finanzierung weiterer Militärhilfen an die Ukraine auf Eis. Das war eine Bedingung der Kriegsskeptiker aus dem rechten Flügel der Republikaner. Die Abgeordneten der Demokratischen Partei haben zähneknirschend zugestimmt – die Alternative wäre der sogenannte Shutdown gewesen, der Stillstand eines Großteils des Staatsapparats.

48 Stunden später folgte die nächste, ungleich größere Überraschung. Erstmals in der Geschichte der Vereinigten Staaten wurde ein Sprecher des Repräsentantenhauses während seiner Amtszeit abgewählt. Kevin McCarthy, der Architekt des Haushaltskompromisses, war gerade 269 Tage im Amt.

Ukraine-Hilfe ist für die USA keine große Summe

Noch ist es zu früh, von einer Verfassungskrise zu sprechen. Dennoch ist offensichtlich, wie mehr und mehr Sand ins politische Räderwerk der Supermacht USA gerät – befördert von machthungrigen Politikern, aber auch vom Streit um die Möglichkeiten künftiger Politik. Der Staat ist mit über 31.000 Milliarden US-Dollar verschuldet (2001 waren es 5600 Milliarden). Das entspricht 120 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung (in Deutschland: 67 Prozent). Sollte der Dollar seine Rolle als globale Leitwährung einbüßen – was im Lauf des Jahrhunderts absehbar ist –, wird dieser Schuldenberg zum Kartenhaus.

Nun stellt die Ukraine-Hilfe keinen substanziellen Teil des amerikanischen Staatshaushalts dar. Umgerechnet auf die bisherige Dauer des Krieges liegt die monatliche Unterstützung aus den USA bei durchschnittlich 6,8 Milliarden Dollar, davon sind 2,7 Milliarden direkte Militärhilfe. Gemessen an den gesamten Staatsausgaben sind das gerade mal fünf Promille.

Noch wird die amerikanische Militärhilfe von einer Mehrheit getragen

Die dennoch intensiv geführte Diskussion um Sinn und Wert der Ukraine-Unterstützung spiegelt die außenpolitische Debatte. Da gibt es die Lager der Interventionisten und der Isolationisten, da streiten sich Transatlantiker mit den Befürwortern einer primär pazifischen Geostrategie, da gibt es solche, die Russland, und solche, die China für den entscheidenden Gegner halten.



Noch wird die amerikanische Militärhilfe von einer Mehrheit getragen. Eine ukrainische Niederlage gegen Russland käme dem Eingeständnis gleich, dass der Westen „seine“ Ordnung – Verbot von Angriffskriegen, Unverletzbarkeit der Grenzen – nicht einmal mehr in Europa durchsetzen kann.

Ukraine-Budget der USA: 5,4 Milliarden Dollar

Andererseits ist die Ukraine weit weg; zwischen Kalifornien und Kiew liegen über 10.000 Kilometer. Wenn obendrein keine Siegesmeldungen kommen, verbreitet sich rasch das Gefühl, in diesem Krieg werde Geld in ein bodenloses Fass geschaufelt. Dann brandmarken die republikanischen Hardliner die Ukraine-Hilfe als Symbol gewissenloser Verschwendung. Indem sie den Demokraten den Kompromiss abgerungen haben, auf die Finanzierung dieses Symbols jedenfalls für 45 Tage zu verzichten, projizieren sie ihre Macht. Die amerikanische Geostrategie wird zum Spielball einer zunehmend unvorhersehbaren Innenpolitik.

Derzeit verfügt das Pentagon über ein Militärhilfe-Budget für die Ukraine im Umfang von 5,4 Milliarden Dollar. Theoretisch sind damit zwei Monate ukrainischer Kriegsführung abgedeckt. Weitere 1,6 Milliarden stehen zur Verfügung, um die eigenen Vorräte an Waffen und Munition zu ergänzen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist alles offen

Aber wie geht es weiter? Ein sicherer Nachfolgekandidat für das Sprecheramt im Repräsentantenhaus ist nicht zu erkennen. Zudem ist unwahrscheinlich, dass die rechten Republikaner, auch wenn sie im Kongress in der Minderheit sind, die Rückkehr zum Status quo ante in Sachen Ukraine-Finanzierung einfach so abnicken.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist alles offen. Die Krise kann sich als Patzer auf dem Weg in einen langen, nachhaltig von den USA finanzierten europäischen Krieg erweisen – oder als Schritt auf dem ebenso langen Rückzug der USA aus den europäischen Konflikten.



