Usbekistan: Die USA kämpfen um Einfluss in Zentralasien

Usbekistan, das bevölkerungsreichste der fünf Länder Zentralasiens, forciert die Öffnung zum Westen und zu den USA. Unmittelbar vor Beginn der UN-Generaldebatte trafen US-Vertreter aus Politik und Wirtschaft mit einer 34-köpfigen Delegation aus der usbekischen Hauptstadt Taschkent zusammen. Neben dem stellvertretenden Premierminister Jamschid Chodjajew waren zwei Minister und sechs stellvertretende Minister nach New York gekommen, außerdem die Crème de la Crème der usbekischen Industrie.

Chodjajew und der usbekische Industrieminister waren schon zwei Tage zuvor bei einer Sitzung des Usbekistan-US-Business-Forum in Washington anwesend. Die Reformpolitik seit dem Amtsantritt des usbekischen Präsidenten Schawkat Mirsijojew 2016 hat sich in einem deutlich gestiegenen Engagement amerikanischer Unternehmen in dem zentralasiatischen Staat niedergeschlagen.

Waren 2017 noch weniger als 150 US-Unternehmen in Usbekistan präsent, so sind es heute 300. Die US-Exporte nach Usbekistan wuchsen von 2009 bis 2019, dem letzten Jahr vor der Covid-Pandemie, um mehr als das Vierfache. Nach einem Tiefpunkt 2021 ziehen sie 2023 wieder kräftig an. Schwerpunkte amerikanischer Direktinvestitionen sind die Automobilindustrie, Landwirtschaft und landwirtschaftliche Maschinen sowie Erdgasförderung.

Umstellung auf nicht-fossile Energieträger

Nach Informationen der Berliner Zeitung ging es bei dem Treffen in New York um die vertiefte Zusammenarbeit in den Bereichen Infrastruktur und Energie. Die rasch wachsende usbekische Wirtschaft leidet unter einem anhaltenden Defizit an Gas; so wurden Lieferverpflichtungen von Pipelinegas nach China in den vergangenen Jahren nur teilweise erfüllt.

Seit längerem schon unterstützt USAID, die staatliche US-Behörde für Entwicklungszusammenarbeit, Usbekistan bei der Umstellung auf nicht-fossile Energieträger. Bis 2030 plant das Land einen Anteil erneuerbarer Energien von 25 Prozent. In diesem Zeitraum sollen die Solarenergie-Kapazitäten um fünf Gigawatt, die der Windkraft um drei Gigawatt ausgebaut werden. Ein Deal soll zwischen Usbekistan und USA zustande gekommen sein für Projekte, die den Wert von 10 Milliarden US Dollar umfassen – Projekte etwa, die die Umstellung des Landes auf grüne Energie betreffen.

Die Angst vor Spionage und Sabotage

Dem Vernehmen nach versuchen die USA Usbekistan zudem zu überzeugen, die digitalen Anwendungen und die kritische Infrastruktur im Land mit Hilfe US-konformer Technologiedienste (Tech Stack) zu programmieren. Dahinter verbirgt sich ein geopolitisch höchst brisantes Thema. Ein Beispiel auf der Hardware-Seite ist die Auseinandersetzung um den Einsatz chinesischer Produkte im Rahmen der 5G-Technologie. Wird Usbekistan mit China oder mit den USA kooperieren?

Die Angst vor Spionage und Sabotage sowie die vielfältigen Sanktionen bewirken, dass das eigentlich weltumspannende Internet zunehmend auseinanderbricht. Das betrifft nicht zuletzt die digitale Kontrolle über Infrastruktur-Bereiche wie Kommunikation, Finanzen, Energie, Verwaltung, Medizin und mehr. Vor diesem Hintergrund schälen sich zwei Blöcke heraus, einer von den USA, ein anderer von China dominiert. Wenn ein zentralasiatischer Staat wie Usbekistan sich wirklich für die US-Konformität entscheiden sollte, wirft das ein Schlaglicht auf die Wahrnehmung chinesischer Ambitionen in der Region.



