Andrij Melnyk soll Botschafter in Brasilien werden

Der Vize-Außenminister und frühere ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, soll neuer Botschafter in Brasilien werden.

Andrij Melnyk wird offenbar nicht mehr länger den Posten des Vizeaußenministers bekleiden und soll ukrainischer Botschafter in Brasilien werden. In Brasilien leben über 500.000 Menschen mit ukrainischen Wurzeln. Brasilien galt der Ukraine bislang zwar als der wichtigste Handelspartner in Lateinamerika, die aktuelle brasilianische Führung liefert der Ukraine aber keine Waffen und zeigt eine grundsätzlich kritische Haltung im Ukrainekrieg.

So meint der Präsident Brasiliens, dass Waffenlieferungen den Krieg lediglich in die Länge ziehen würden, sieht eine Mitverantwortung der USA sowie der EU am Ausbruch des Krieges und fordert sofortige Friedensgespräche. Es dürfte sich um eine sehr schwierige bis unmögliche Mission für Melnyk handeln. Zumal sich die brasilianische Gesellschaft doch deutlich von der deutschen unterscheidet.

Angesichts seines diplomatischen Werdeganges (Aufenthalte ausschließlich in deutschsprachigen Ländern; unter anderem Direktor der Europaabteilung im Außenministerium; stv. Minister für europäische Integration; Botschafter in Deutschland; Vize-Außenminister) handelt es sich um eine deutliche Entmachtung. Dies könnte mit seinen jüngsten Äußerungen über seinen Nachfolger in Berlin zusammenhängen, heißt es bei Experten.

Melnyk zeigt sich mit Blick auf die neue Aufgabe indessen optimistisch. Vor wenigen Stunden postete er auf Twitter, dass sich die Grundstimmung zwischen der Ukraine und Brasilien langsam zu verändern beginne. Die Bild hatte über den Vorgang zuerst berichtet.