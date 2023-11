Andrzej Duda: Will er PiS-Chef werden und das Erbe Kaczynskis übernehmen?

Der Machtwechsel in Polen vollzieht sich langsam. 23 Tage nach den von den Oppositionsparteien gewonnenen Wahlen ist Mateusz Morawiecki von der PiS-Partei („Recht und Gerechtigkeit“) immer noch Premierminister. Gestern, am 6. November, beauftragte ihn Präsident Andrzej Duda, der der PiS-Partei nahesteht, mit der Bildung einer neuen Regierung. Nach Meinung der meisten Analysten ist das eine aussichtslose Aufgabe.

Obwohl die PiS als einzige Partei bei den Wahlen am 15. Oktober die meisten Stimmen im Parlament erhalten hat, verfügt sie über zu wenige Abgeordnete, um alleine zu regieren. Die Oppositionskoalition aus Liberalen, Linken und gemäßigten Konservativen (KO, „Der Dritte Weg“, Die Linke), die die Kandidatur von dem aktuellen Oppositionsanführer Donald Tusk von der Bürgerplattform (KO) unterstützt, hat dagegen genügend Stimmen für eine neue Regierung. Präsident Andrzej Duda war darauf bedacht, taktvoll zu betonen, dass er sowohl Tusk als auch den amtierenden Premierminister Mateusz Morawiecki ernst nehmen würde. Alle Polen fragten sich in den vergangenen drei Wochen: Welchen Politiker würde Duda mit der Bildung einer Regierung beauftragen? Tusk, jenen also mit den realen Chancen? Oder Dudas PiS-Parteifreund Morawiecki?

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Der Präsident glaubt nicht an den Sieg von Morawiecki

Nun ist es entschieden. Mateusz Morawiecki, Polens aktueller Ministerpräsident, soll es versuchen. Er muss nun beweisen, dass er im Parlament eine Mehrheit für seine Kandidatur als Ministerpräsident finden wird. Dies ist praktisch unmöglich: Die PiS hat 194 Sitze im 460 Sitze zählenden Sejm und bräuchte mindestens 231 Stimmen, um eine Regierung zu bilden. Niemand will die PiS unterstützen.



Duda selbst geht davon aus, dass Morawiecki keinen Erfolg haben wird. In seiner Ansprache sagte er: „Wenn die Mission des Vertreters der PiS scheitert, dann wird im nächsten Schritt der Sejm den Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten wählen, und ich werde ihn sofort in diesem Amt einsetzen.“

Dies ist das Ende der PiS-Herrschaft

Das bedeutet, dass die aktuelle Opposition um Donald Tusk die neue Regierung bilden wird, nur eben später. Nach der Verfassung ernennt der Sejm – in dem die Liberal-Konservativen mit 248 Stimmen die Mehrheit haben werden – innerhalb von zwei Wochen den Ministerpräsidenten, wenn Morawiecki keine Mehrheit erhält. Präsident Duda muss dann die Wahl der Mehrheit akzeptieren.



Das polnische Staatsfernsehen TVP (aktuell in den Händen der PiS) gibt sich weiterhin der Illusion hin, dass eine andere Mehrheit im Parlament möglich sein wird als die der aktuellen Opposition. Also: dass sich die PiS vielleicht mit der oppositionellen PSL und der rechtsextremen Konfederacja arrangieren wird, um weiterregieren zu können. (Die PSL ist gemeinsam mit „Polska 2050“ als das Bündnis „Der Dritte Weg“ in Wahlkampf gezogen.)

Das staatliche Fernsehen wird von Millionen von Zuschauern gesehen. Aber wenn man die regierungsfreundlichen rechten Wochenzeitungen liest – diese werden nur von Zehntausenden von Lesern gelesen – machen sich dieselben Kolumnisten, die im Fernsehen auftreten, keine Illusionen mehr und schreiben es ganz klar: ‚Dies ist das Ende der PiS-Herrschaft‘. Seit drei Wochen findet in den konservativen Zeitungen ein Fest der Abrechnung statt. Es wird die Frage gestellt, wer für die PiS-Niederlage verantwortlich ist.

Sein Versuch einer Regierungsbildung ist höchstwahrscheinlich zum Scheitern verurteil: Mateusz Morawiecki. Radek Pietruszka/PAP/dpa

Die Strategien von Andrzej Duda

Nun fragen sich alle: Warum beauftragt Präsident Andrzej Duda Morawiecki mit der Regierungsverantwortung, wenn er keine Chance hat? Schließlich glaubt Duda selbst nicht an eine PiS-Mehrheit. Er sagte es sehr diplomatisch: „Beide Lager glauben, dass sie eine Mehrheit im Parlament haben.“ So distanzierte sich der Präsident von Morawieckis Annahme, dass er eine Mehrheit finden könne.



Dudas Motive für die Unterstützung Morawieckis sind ambivalent. Erstens ist dies einer jener Momente im politischen System Polens, in denen der Präsident tatsächlich viel zu sagen hat. Duda hat beschlossen, diesen Moment optimal für sich zu nutzen. Er will sein Image als unabhängiger Politiker stärken. In den acht Jahren der PiS-Herrschaft wurde der Präsident weithin als „Notar“ oder gar „Lakai der PiS-Partei“ belächelt. Seine Funktion beschränkte sich darauf, das zu unterschreiben, was der faktische Staatschef, der PiS-Parteivorsitzende Jarosław Kaczyński, beschlossen hat.

Die PiS braucht Zeit

Nun hängen die nächsten Wochen von Präsident Duda ab. Duda, der unmittelbar nach den Wahlen schwieg und indes zum Jahrestag der Papstwahl von Johannes Paul II. in den Vatikan reiste, spricht nun viel und bereitwillig mit den Medien. Er zögert kontroverse Entscheidungen hinaus und betont stattdessen seine Entschlossenheit, ein guter Präsident zu sein. Duda hat nicht sofort entschieden, seinem Parteifreund Morawiecki zur Seite zu springen. Er wartete und sagte kurz nach der Wahl: „Ich muss über alles nachdenken.“ Morawiecki musste auf eine Entscheidung 11 Tage lang warten.

Ohne Frage: Die PiS-Partei braucht diese zusätzlichen Wochen ohne Tusk an der Macht, um verschiedene Dinge zu klären. Eine Vermutung: Die Parteispitze will ihre Parteifreunde finanziell absichern, will Geld in Form von Abfindungen oder Zuschüssen aushändigen, vielleicht auch Dokumente vernichten, bevor Tusk an die Macht kommt. Der oppositionelle Fernsehsender TVN filmte kürzlich einen speziellen Transporter zur Vernichtung von Papieren und Computerfestplatten, der in das von PiS geführte Kulturministerium fuhr.

Wer wird Jaroslaw Kaczynski in der PiS-Partei beerben? AP/Michal Dyjuk

Morawiecki könnte sein Gesicht verlieren

Präsident Duda selbst versucht derzeit, die Geschäftsordnung des Obersten Gerichtshofs zu ändern, um es der Regierung von Donald Tusk in Zukunft zu erschweren, die von der PiS bereits vorgenommenen Änderungen im Justizwesen rückgängig zu machen und die frühere Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen.



Doch es geht Duda nicht nur um Geld und Straffreiheit für seine PiS-Freunde. Es geht auch um taktische Motive. Mateusz Morawiecki befindet sich in einer Falle. Er muss versuchen, eine Regierung zu bilden, um zu zeigen, dass er „die Wahl gewonnen“ hat – weil seine Partei die meisten Stimmen bekommen hat. Zugleich ist er zum Scheitern verurteilt. Eine üble Lage für den Politiker. Eine Lage, in die er von Duda gebracht wurde. Morawiecki könnte also bald sein Gesicht verlieren, als absoluter Verlierer dastehen. Für Duda, der Morawiecki als seinen Konkurrenten betrachtet, eine optimale Situation.

Unterdessen startet in der PiS-Partei der Kampf um die Führung

Man muss wissen: Nur wenige Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten haben in der Geschichte des postkommunistischen Polens eine derartige Niederlage erlitten wie derzeit Morawiecki. Dazu gehörten Czesław Kiszczak, den die kommunistische Partei am Ende ihrer Herrschaft 1989 aufzustellen versuchte (er verlor damals gegen den ersten nichtkommunistischen Ministerpräsidenten Tadeusz Mazowiecki), oder Piotr Gliński (der derzeitige Kulturminister der PiS-Partei, den Jarosław Kaczyński am Ende der Regierung von Donald Tusk 2013 erfolglos zum Ministerpräsidenten wählen wollte). Morawiecki wird bereits mit der Wahlniederlage vom Oktober in Verbindung gebracht. In einem Monat wird er als der noch größere Verlierer dastehen.

Unterdessen startet in der PiS-Partei der Kampf um die Führung – um das lästige Erbe von Jaroslaw Kaczynski, der in Kürze 75 Jahre alt werden wird. Dudas derzeitiges Verhalten und die Äußerungen seines engsten Mitarbeiters Marcin Mastalek deuten darauf hin, dass sich der derzeitige Präsident als künftiger Führer der polnischen Rechten sieht. Wenn er als Präsident zurücktritt, wird Duda erst 53 Jahre alt sein. In diesem Alter war Kaczynski gerade dabei, seine ersten Erfolge vorzubereiten.

06.11.2023, Polen, Breslau: Donald Tusk (r), Vorsitzender der polnischen Bürgerkoalition, bedankt sich in der Pizzeria Mania Smaku. Diese Pizzeria lieferte während der Wahlen kostenlose Pizza an die Wähler im Breslauer Stadtteil Jagodno. Krzysztof Zatycki/ZUMA Press Wire/dpa

Streit um das Abtreibungsgesetz

Und was tun in der Zwischenzeit die Oppositionsparteien? Die Bürgerkoalition, „Polska 2050“, die polnische Bauernpartei PSL (die beiden letzten Parteien sind gemeinsam in den Wahlkampf als „Der Dritte Weg“ gezogen) und die Linke bereiten sich auf das Regieren vor und sind dabei, eine Koalitionsvereinbarung auszuarbeiten. Dass Donald Tusk wieder Ministerpräsident werden wird, ist seit langem relativ klar. Die Bürgerplattform wird wahrscheinlich auch das Innenministerium, das Justizministerium und wahrscheinlich das Außenministerium übernehmen. Die PSL wird das Verteidigungs- und das Landwirtschaftsministerium bekommen, das Klimaministerium soll an die neue Partei „Polska 2050“ von Szymon Holownia gehen. Die Linke, die von den demokratischen Oppositionsparteien die wenigsten Stimmen erhalten hat, soll die Ressorts Soziales und Digitalisierung übernehmen. Die Linke will auch das Bildungsministerium, aber hier gibt es Widerstand von ihren Koalitionspartnern – dieses Ressort wünschen sich fast alle Parteien.

Obwohl die neue Regierung sicherlich weniger rechtslastig sein wird als die PiS, wird sie weiterhin einen ziemlich starken rechten Drall aufweisen. Daher ist zum Beispiel das Schicksal eines der konservativsten Anti-Abtreibungsgesetze in Europa ungewiss, das in Polen vorherrscht. Die Linke will es liberalisieren und das Recht auf Abtreibung bis zur 12. Woche zulassen, die Bürgerliche Koalition stimmt dem zu, während die PSL und „Polen 2050“ dagegen sind. Es ist jedoch sehr gut möglich, dass die gesamte neue Koalition der Abschaffung der Strafen für Abtreibung zustimmt, ohne sie formell zu legalisieren. In der neuen Regierung wird es auch einen Streit über gleichgeschlechtliche Partnerschaften geben, die es in Polen als einem der letzten EU-Länder noch nicht gibt.



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de