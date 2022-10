Angela Davis würdigt Frauen bei Protestbewegungen Die US-amerikanische Bürgerrechtlerin Angela Davis hat in Berlin die Rolle von Frauen bei Protesten weltweit gewürdigt. „Das ist sicher Anlass für Hoffnung“,... dpa

Die Bürgerrechtlerin Angela Davis zu Besuch in Berlin. Wolfgang Kumm/dpa

Berlin -Die US-amerikanische Bürgerrechtlerin Angela Davis hat in Berlin die Rolle von Frauen bei Protesten weltweit gewürdigt. „Das ist sicher Anlass für Hoffnung“, sagte Davis am Donnerstag bei einer Kundgebung auf dem Oranienplatz auch mit Blick auf die aktuellen Demonstrationen im Iran. Sie sprach ausführlich über Protestbewegungen, den Kampf für Freiheit und gegen Rassismus. Deutschland warf sie dabei „koloniale Amnesie“ vor und prangerte an, dass schwarze Menschen Sätze zu hören bekommen wie: „Wie haben Sie so gut Deutsch gelernt?“