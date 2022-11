Angriff auf Mahnwache: Objektschützer handelten angemessen Beim Angriff auf eine Mahnwache vor der iranischen Botschaft in Berlin haben die dortigen Objektschützer nach ersten Erkenntnissen der Polizei angemessen rea... dpa

Berlin -Beim Angriff auf eine Mahnwache vor der iranischen Botschaft in Berlin haben die dortigen Objektschützer nach ersten Erkenntnissen der Polizei angemessen reagiert. „Die an der iranischen Botschaft eingesetzten Mitarbeitenden des Zentralen Objektschutzes haben einer ersten Einschätzung nach angemessen und vor allem so gehandelt, wie es von ihnen erwartet wird“, teilte die Polizei Berlin am Dienstag auf dpa-Anfrage mit. Der Angriff dauerte nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wenige Minuten.