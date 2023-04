Angriff auf Mitarbeiter von Abgeordnetem Ein Mitarbeiter des Linke-Abgeordneten Niklas Schrader ist an dessen Wahlkreisbüro in Berlin-Neukölln von einem Unbekannten angegriffen worden. Ein 37-Jährig... dpa

Berlin -Ein Mitarbeiter des Linke-Abgeordneten Niklas Schrader ist an dessen Wahlkreisbüro in Berlin-Neukölln von einem Unbekannten angegriffen worden. Ein 37-Jähriger sei am Mittwochvormittag bedroht, beleidigt und geschlagen worden, teilte die Berliner Polizei mit.