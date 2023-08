Am Samstag, den 12.8.2023 ging bei der Polizei gegen 5 Uhr morgens ein Notruf des 35-jährigen AfD-Politikers Andreas Jurca ein. Er teilte mit, dass er in Oberhausen von zwei Unbekannten angegriffen und geschlagen worden sei, so berichtet das Polizeipräsidium Schwaben Nord. Derzeit werden Anlass, der Ablauf und mögliche Hintergründe der Tat noch geprüft. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

In der Presseauskunft heißt es, dass Jurca nach eigener Schilderung im Bereich der Schönbachstraße unterwegs gewesen sei. Dort seien sein 32-jähriger Begleiter und er von zwei unbekannten Personen angesprochen worden. Eine der beiden unbekannten Personen soll ihm unvermittelt in das Gesicht geschlagen haben. Der 35-Jährige sei dadurch verletzt worden, wobei er die Notwendigkeit einer medizinischen Versorgung verneinte. Die unbekannten Personen hätten sich in unbekannte Richtung entfernt.

Darüber hinaus betont das Polizeipräsidium Schwaben Nord, dass es sich beim Angriff auf Jurca nicht um den auf Twitter trendenden Vorfall einer „Kneipenschlägerei“ zwischen zwei Männern handle. In der Nacht, die auf den Angriff auf den AfD-Politiker folgte, gerieten nämlich zwei alkoholisierte Männer, ebenfalls in Oberhausen, in eine gewaltvolle Auseinandersetzung.

Angriff auf AfD-Politiker: Skepsis über Tatverlauf

In den Twitter-Trends ganz oben ist derzeit das Hashtag „Brillenhämatom“.

Ein Politiker wird brutal zusammengeschlagen - offenbar weil er der #AfD angehört.



Andreas #Jurca ist als Kind aus Rumänien nach Deutschland gekommen und seit 2020 AfD-Stadtrat in #Augsburg.



Verantwortlich für diesen brutalen Überfall sind all jene, die die Mitglieder und… pic.twitter.com/AKXTz5ofBf — Dr. Kristin Brinker (@Kristin_Brinker) August 13, 2023

Was nämlich verblüfft, ist die auffällige Symmetrie der Hämatome um beide Augen herum, der Rest des Gesichts, wie Stirn und Augenbrauen, scheint unversehrt zu sein. Darüber hinaus variieren Jurcas Aussagen zur Polizeimeldung. Er berichtet, von einer Gruppe krimineller Migranten angegriffen worden zu sein. Um genau zu sein von „Südländern“, aber keine Spanier oder Italiener, man wisse schon, wen er meine, so der AfD-Politiker zum parteinahen Deutschland-Kurier. In der Polizeimeldung wird lediglich von zwei unbekannten Männern berichtet. Doch auch die Meldung bezieht sich nur auf Jurcas persönliche Schilderungen. Er selbst betont im Video, wegen seiner schlechten Sicht und der Dunkelheit wenig gesehen zu haben. Außerdem hätte er aufgrund der Schläge mehrere kleine Filmrisse gehabt.

Das politische Motiv der Tat sei ihm erst später eingefallen. Der Polizei sagt er zuerst, er sei „grundlos“ angegriffen worden. Dann erinnerte er sich aber doch. Der Reporterin schildert er, wie ein junger Mann auf ihn zukam und gefragt habe, ob er der Politiker auf den Wahlkampfplakaten sei. Der 35-Jährige kandidiert für die AfD bei der Landtagswahl am 8. Oktober in Bayern. Als Jurca bejahte und dem Unbekannten die Hand geben wollte, verpasste der Mann ihm einen Schlag, woraufhin der Politiker zu Boden fiel. Darüber hinaus sollen die Unbekannten auf ihn eingetreten haben. Auch sein Begleiter soll attackiert worden sein.

Zwar konnte er „wirklich nicht mehr laufen“, doch begleitete er seinen Kollegen noch nach Hause. Ein offizielles Statement seines Parteifreundes gibt es noch nicht. Das Krankenhaus besuchte er erst am darauffolgenden Tag auf drängen seiner Frau und Mutter hin. Seinen Aussagen nach lautet die Diagnose: starke Hämatome im Gesicht und ein gebrochenes Sprunggelenk. Sein Begleiter sei mit leichten Blessuren davongekommen, so der 35-Jährige.

1398 Straftaten gegen Parteimitglieder im letzten Jahr

Doch wie sehen die Zahlen zu Angriffen auf Politiker und Parteien bundesweit aus?



Insgesamt kam es 2022 zu 1398 Straftaten gegen Parteirepräsentanten bzw. Parteimitglieder. Dabei handelt es sich um verbale Anfeindungen und tätliche Angriffe. Aufgeteilt auf die jeweiligen Parteien: 399 Straftaten gegen die Grünen, 386 gegen die SPD, 321 gegen die AfD, 152 gegen die CDU, 84 gegen die Linke, 73 gegen die FDP und 36 gegen die CSU. Das geht aus den Antworten des Bundesinnenministeriums auf parlamentarische Anfragen der AfD hervor.

Im ersten Halbjahr 2023 kam es zu 637 Angriffen auf Parteirepräsentanten und -mitglieder. Das ist ein Zuwachs, denn im vorherigen Halbjahr waren es 392 Vorfälle. Wie auch damals sind die Angriffe im ersten Halbjahr 2023 ungleichmäßig auf die jeweiligen Parteien verteilt: 301 Angriffe auf die Grünen, 153 auf SPD, 121 auf AfD, 80 auf FDP, 46 auf CDU, 26 auf Linke, 12 auf CSU. Für die AfD bedeutet dies ein Zuwachs von 92 (zweites Halbjahr 2022) zu 121 Angriffen. Bei den Grünen und der FDP haben sich die Zahlen im selben Zeitraum mehr als vervierfacht. Bei der FDP von 18 auf 80 Fällen. Die Grünen verzeichnen jedoch den größten Zuwachs von 75 zu 301 Angriffen auf Repräsentanten.