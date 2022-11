Annäherung an EU? London dementiert Brexit-Lockerung In einem Medienbericht heißt es, der britische Premier Sunak wolle wieder näher an die EU rücken, gar einen Vertrag nach Schweizer Vorbild anstreben. London ... dpa

London -Die britische Regierung hat Berichte über eine angestrebte Annäherung an die EU nach dem Vorbild der Schweiz dementiert. „Wir haben eine klare Position zu unseren Beziehungen mit der Europäischen Union, und das ist die Vereinbarung, die 2019 und 2020 geschlossen wurde“, sagte Kabinettsmitglied Robert Jenrick am Montag dem Sender Talk TV. „Das ist die (Position), an der wir festhalten wollen.“