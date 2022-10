„Reparationen machen frei“: Wie die polnische Regierung Deutschland arm machen möchte

Für die polnische Regierung ist Deutschland manchmal der größere Feind als Russland. So will es die Staatspropaganda. Das hat Kalkül. Eine Analyse.

Montagmorgen, Fernsehübertragung vor dem polnischen Außenministerium. Der russische Botschafter in Warschau, Sergej Andrejew, antwortet Journalisten zynisch, die russischen Verbrechen in der Ukraine seien Fake News. Unmittelbar danach schwenkt die Kamera in das Innere des Ministeriums, wo der Leiter der polnischen Diplomatie, Zbigniew Rau, nach einer langen Einleitung über Bombenangriffe und Kriegsverluste mit bedrohlicher Miene ein diplomatisches Dokument unterzeichnet. All das wird gezeigt im polnischen Staatsfernsehen TVP.

Man könnte meinen, dass der Minister lediglich den Rückzug des russischen Botschafters fordert. Aber nein. Nicht der russische Aggressor ist das Thema der Konferenz, sondern ein deutscher Verbündeter. Minister Rau schickt ein Schreiben nach Berlin, in dem er Reparationen für die Zerstörungen und Verbrechen des Zweiten Weltkriegs fordert. Nach 77 Jahren.

Die manipulierte Welt im polnischen Staatsfernsehen

Unmittelbar danach beginnt das rhetorische Fest der Kommentatoren und Abgeordneten des regierenden polnischen rechten Flügels. Sie wiederholen, dass das Versäumnis Deutschlands, Reparationen an Polen zu zahlen, der Grund dafür ist, dass Putin sich bei der Zerstörung der Ukraine ungestraft fühlt. Denn wenn Polen nach dem Krieg keine Reparationen von Deutschland erhalten hat, dann wird Putin nach dem Einmarsch in der Ukraine wahrscheinlich auch nicht zu irgendetwas gezwungen sein.

Albert Zawada Der Autor Witold Mrozek, 1986 geboren, arbeitet als Journalist für das Feuilleton der Gazeta Wyborcza, Polens wichtigster linksliberaler Tageszeitung. Er arbeitet zudem als Theaterkritiker und Dramaturg und veröffentlicht Texte in der Krytyka Polityczna.

Die Tatsache, dass etwa 30 Prozent des heutigen polnischen Staatsgebiets deutsches Vorkriegsgebiet sind, wird in diesen Mitteilungen von niemandem erwähnt. Die Regierungspropaganda in Polen hebt den polnischen Beitrag zur Verteidigung der Ukraine und der Bevölkerung ebenso hervor wie die tatsächlichen oder übertriebenen Mängel der deutschen Hilfe. In den TV-„Nachrichten“ der Regierung wurde in den letzten Tagen zuerst die deutsche Bombardierung von 1939 gezeigt, und erst dann die Zerstörung ukrainischer Städte im Jahr 2022. Dies gilt natürlich nicht für das Privatfernsehen. Die meisten Medien sind in Polen noch frei. Aber der nationale TVP hat einen sehr großen Marktanteil.

Deutschland als Bedrohung

„Reparationen machen frei.“ So lautete die Inschrift auf dem Tor von Auschwitz, die der rechtsextreme Künstler Wojciech Korkuć, der für seine homophoben und sexistischen Plakate bekannt ist, auf einem seiner Werke angebracht hatte. Jahrelang wurde das Thema der Kriegsreparationen aus Deutschland mit einem solchen Bereich der polnischen Öffentlichkeit assoziiert – radikal und frivol. Das Thema galt als abgeschlossen, weil Polen während der stalinistischen Ära 1953 darauf verzichtete und erst 1970 mit der Unterzeichnung des Grenzvertrags mit Westdeutschland wieder darauf zurückkam.

Das ändert sich jetzt. Je näher die Parlamentswahlen rücken, desto mehr Raum widmet Polens regierende populistisch-nationalistische Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) dem Thema Reparationen. Die PiS hat seit Beginn ihrer Regierungszeit immer wieder auf Deutschland als Bedrohung hingewiesen. Sie zielt auf eine ältere und weniger gebildete Wählerschaft ab und versucht, Reste von Nachkriegs-Ressentiments aufzuspüren und diese zu nutzen. Ein weiterer Grund für das Antideutschtum ist, dass die PiS immer offener auf die Vorbilder der sogenannten Nationaldemokratie zurückgreift, einer rechtsnationalistischen Partei aus der Vorkriegszeit, die traditionell antideutsch und prorussisch war, auch wenn der scharfe Pro-Russismus heute aus dem Gedächtnis der Partei verschwunden ist.

Das Vertrauen in Deutschland sinkt

Gleichzeitig wird der Vater der „Nationaldemokratie“, Roman Dmowski, von der PiS als Nationalheld verehrt, und es wurde sogar ein nach ihm benanntes staatliches Institut gegründet. Gleichzeitig wird die Erinnerung an Dmowski kastriert – sein Antisemitismus, der ihn kurz vor dem Krieg dazu brachte, Hitler zu loben, wird natürlich nicht gewürdigt. Aber es wird auch einfach nicht über ihn gesprochen.

Aber die Saison für antideutsche Politik lässt sich nicht allein mit dem Hinweis auf alte historische Dämonen erklären. Die PiS macht sich auch die aktuelle Situation zunutze, in der das Vertrauen in Deutschland auch in diesem pro-demokratischen, westlichen und liberalen Teil der Gesellschaft erodiert ist – aufgrund der schwankenden Haltung der Regierung zu Beginn des russischen Einmarsches in der Ukraine, der jahrelangen Energieabhängigkeit von Russland und der nach Meinung vieler Polen zu schwachen Unterstützung für die Ukraine.

Die liberale Front stimmt der PiS zu

Vielleicht ist das der Grund, warum die Argumente für „Reparationen“ auch von Donald Tusk und einem Großteil der demokratischen Opposition aufgegriffen werden. In einer Zeit, in der die patriotischen Emotionen hochkochen und der Krieg wieder zum Thema wird, möchte die Bürgerplattform (PO, Platforma Obywatelska) der PiS nicht das Argument liefern, sie handele im Interesse Deutschlands gegen Polen. Deshalb hat sie Russland in den Entschließungsentwurf des Parlaments aufgenommen, um die Bemühungen um Reparationen zu unterstützen – denn auch die Sowjetunion hat Polen im September 1939 angegriffen.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Bürgerplattform (PO) einerseits für die Reparationsbemühungen stimmt und insgeheim hofft, dass es, wenn es bei den Wahlen im nächsten Jahr an die Macht kommt, dann zu einer Politik des Pragmatismus und der guten Beziehungen zu seinem westlichen Nachbarn zurückkehren wird. Vorläufig hat die größte Oppositionspartei jedoch begonnen, der PiS in der Frage des deutschen Geldes praktisch Zugeständnisse zu machen.

Polen stehen Reparationen zu

Gleichzeitig nutzt die PiS das Thema Reparationen als Argument gegen Politiker in der Europäischen Union – die sie als von Deutschland dominiert darstellt –, die auf Rechtsstaatlichkeit in Polen pochen. So sagte der PiS-Abgeordnete Radosław Fogiel während einer Parlamentsdebatte über Reparationen am 28. September: „Ich würde vorschlagen, dass deutsche Politiker zuerst für die Rechtsstaatlichkeit in ihrem eigenen Land kämpfen sollten. Dieser Rechtsgrundsatz muss die Zahlung von Reparationen an Polen sein.“

Die polnische Linke hingegen wies darauf hin, dass die Regierung auf das Thema, das sie anpackt, nicht vorbereitet ist. Adrian Zandberg von der Razem-Partei: „Haben Sie sich mit der Führung der Grünen getroffen, die derzeit an der Regierung sind? Haben Sie sich mit Die Linke getroffen? Haben Sie sich mit den antifaschistischen Kreisen getroffen? Denn wenn jemand die Forderung nach Reparationen für Polen unterstützen sollte, dann diese Parteien. Soweit ich weiß, hat sich niemand mit ihnen in Verbindung gesetzt. Ich vermute, dass dies daran liegt, dass wir seit vielen Monaten nicht einmal mehr einen Botschafter in Berlin haben. Sagen wir es auch offen, ein so ernstes Thema zu einem Zeitpunkt zu eröffnen, an dem Polen keinen Botschafter in Berlin hat, ist diplomatische Schlamperei.“ Razem ist die am weitesten links stehende Partei im polnischen Sejm – und ihre Politiker sind ebenfalls der Meinung, dass Polen einige Reparationen zustehen.

Alte Wunden aufzureißen, ergibt keinen Sinn

Einige, aber was für welche? Der Begriff „Kriegsreparationen“, die eigentlich nicht gezahlt werden können, weil Polen während der kommunistischen Zeit darauf verzichtet hat, wird austauschbar mit „Reparationen“ verwendet, die – darin sind sich die meisten Juristen und Historiker einig – in vielen unterschiedlichen Kontexten gefordert werden können. Wäre vielleicht eine Entschädigung für die Opfer von pseudomedizinischen Experimenten und ihren Kindern gerechtfertigt? Oder vielleicht für Menschen, die zur Zwangsarbeit ins Reich deportiert wurden? Man hat den Eindruck, dass die Bandbreite der Erwartungen bewusst vage bleibt.

Bis jetzt kann man sagen, dass es in Polen eine gewisse logische Abfolge des Denkens über die westlichen Nachbarn, ihren Reichtum und die von den Deutschen verursachten Nachkriegsschäden gibt. Da wir gemeinsam in einem vereinten Europa leben, da Polen vom EU-Haushalt profitiert und da sich die materielle Situation der Bürger im Allgemeinen verbessert – wenn auch zu langsam –, gibt es keinen Grund, alte Wunden aufzureißen. „Wählen wir die Zukunft.“ So lautete der Wahlslogan des ehemaligen kommunistischen Parteiaktivisten und Präsidenten Aleksander Kwasniewski im Jahr 1995.

Jaroslaw Kaczynski ist optimistisch

Dieser Slogan hat lange Zeit die Richtung der polnischen Politik bestimmt. Unter der Regierung von Recht und Gerechtigkeit ändert sich dies – nicht nur, weil die polnische Rechte immer die Vergangenheit der Zukunft vorgezogen hat. Aber auch, weil die Dämonen des Krieges wieder an die Tür geklopft haben und die Menschen in einer Zeit der rasanten Inflation Angst vor der Armut haben.

Es sollte jedoch nicht vergessen werden, dass die polnische Rechtsaußenpartei nicht nur Deutschland Angst einjagt, sondern auch ihre eigenen Erfolge gerne übertreibt oder sogar erfindet – und sich damit rühmt. Es besteht daher eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ein Betrag, der ebenfalls deutlich unter den von der PiS berechneten 6 Billionen 220 Milliarden 609 Millionen polnischen Zloty liegt, als Erfolg präsentiert wird, wenn er denn mit Deutschland zustande kommt.

Der Vorsitzende der Regierungspartei macht jedenfalls keinen Hehl daraus, dass es ihm darum geht, den Deutschen viel Geld zu entlocken. „Manchmal haben wir Erfolg, manchmal scheitern wir“, sagte Jaroslaw Kaczynski bei einem Treffen mit Wählern in der postdeutschen Stadt Kolobrzeg. Was auch immer die PiS für den polnischen Haushalt bekommt, sie wird sagen, dass sie erfolgreich war.

Die Übersetzung aus dem Polnischen wurde von Tomasz Kurianowicz betreut.

