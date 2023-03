An Baerbock und Co.: Der Haftbefehl gegen Putin ist verständlich, hat aber sehr dunkle Seiten

Was würde passieren, wenn die deutsche Politik Putin in Berlin festnehmen würde? Es gibt ein paar Hinweise, die darauf hindeuten, dass das besser nicht passiert. Ein Gastbeitrag.

Freudige Überraschung, Euphorie, ein Gefühl, dass Gerechtigkeit geschieht. So kann man die meisten Reaktionen in der westlichen Welt auf den Haftbefehl des Internationalen Straftribunals in Den Haag gegen den russischen Präsidenten und die russische Kinder-Ombudsfrau Maria Lwowa-Belowa zusammenfassen.

Und auf der anderen Seite? Ein Jetzt-erst-recht-Gefühl, Trotz und Kleinreden im Kreml und bei Kreml-nahen Medien. Und natürlich wird niemand Putin und seine Ombudsfrau verhaften, jedenfalls nicht, solange nicht einer von ihnen plötzlich in einem Land notlanden muss, das bereit ist, den Haftbefehl auszuführen oder jemand ihr Flugzeug unterwegs zum Landen zwingt. Es ist für alle besser, wenn das gar nicht erst passiert, Frau Maria Lwowa-Belowa brav zu Hause in Russland bleibt und ihr Präsident weiterhin in seinem gepanzerten Zug durch die Landschaft tourt und aufs Fliegen verzichtet.

Wie bekommt Deutschland im Ernstfall Geiseln in Russland frei?

Geht nämlich etwas schief und kommt jemand auf die Idee, Putin festzusetzen, erfahren wir gleich mehrere Dinge auf einmal, die wir so genau womöglich nie wissen wollten: Was geschieht, wenn ein demokratischer Staat den Diktator eines mächtigen Landes einkassiert, das sich nicht an rechtsstaatliche und völkerrechtliche Gepflogenheiten hält?

Die amerikanische Sportlerin Brittney Griner wurde in Moskau festgenommen. Mittlerweile ist sie wieder auf freiem Fuß. AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File

Eigentlich wissen wir das bereits, denn wir kennen ja bereits die Gepflogenheiten solcher Länder wie Iran, China, der Türkei und Belarus: Die nehmen einfach Geiseln, so wie das Russland zuletzt mit der Basketballerin Brittney Griner tat, um sie gegen einen russischen Waffenhändler auszutauschen. Rechtsstaatliche Demokratien nehmen keine Geiseln, denn dort sind sofort Polizei, Staatsanwaltschaft und freie Medien hinter den Geiselnehmern her und unabhängige Richter bestrafen notfalls auch Geheimdienstler und Minister, die hinter einer solchen Entführung stecken. Auch wenn sie eigentlich nur etwas Gutes tun, nämlich eine deutsche Geisel im Ausland befreien wollten und dabei etwas übers Ziel hinausgeschossen sind.

Deshalb sollten wir uns die Frage stellen, wie viele niederländische und deutsche Geiseln die russische Regierung nehmen würde, würde Justizminister Marco Buschmann seine Ankündigung wahr machen und Putin bei der Ankunft in Berlin festnehmen lassen. Wie bekommt er diese Geiseln dann wieder frei, wenn Putin – oder auch nur Frau Maria Lwowa-Belowa – erst einmal nach Den Haag überstellt ist?

Beliebig Geiseln nehmen

Damit nicht genug. Noch bevor sie überstellt würde, begänne ein jahrelanger Rechtsstreit durch alle Instanzen darüber, ob Deutschland verpflichtet ist, sie nach Den Haag auszuliefern, weil sich das aus der deutschen Ratifizierung des Römischen Status des Strafgerichts ergibt, oder ob es sie freilassen muss, weil sich das aus der Verpflichtung ergibt, ihre Immunität als Repräsentant des russischen Staates zu respektieren. Die ist vor dem Haager Tribunal aufgehoben – aber nicht bei einem Auslieferungsverfahren nach deutschem Recht.

Falls Putin nach Südafrika reist, könnte er dort festgenommen werden. Außenminister Lawrow war vor kurzem erst da. Uncredited/Russian Foreign Ministry Press Service/AP/dpa

Das Problem wird demnächst Südafrika haben, das im August den Gipfel der BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) ausrichtet und den Internationalen Strafgerichtshof anerkennt. Das hat die dortige Regierung schon einmal in die Bredouille gebracht.

2015 reiste der sudanesische Diktator Omar Al-Bashir zum dortigen Gipfel der Afrikanischen Union, obwohl ein Haftbefehl des Strafgerichts gegen ihn vorlag. Statt ihn zu verhaften und auszuliefern – und trotz eines entsprechenden südafrikanischen Haftbefehls –, schmuggelte ihn die Regierung aus dem Land, weil sie fürchtete, Al-Bashir werde sich dann an südafrikanischen Friedenstruppen und Hilfsorganisationen rächen, die in Darfur im Einsatz waren. Al-Bashir hatte damals eine Fähigkeit, die der südafrikanischen Regierung abging: Er konnte nach Belieben Geiseln nehmen.

Erwartungsgemäß urteilte der Internationale Strafgerichtshof daraufhin, Südafrika sei im Unrecht gewesen, und zwei Jahre später fand das auch die Berufungskammer des Obersten Gerichtshofs von Südafrika. Was nun aber wichtiger war – Al-Bashirs Immunität als Staatsoberhaupt oder der Haftbefehl aus Den Haag –, das entschieden die Richter dann doch nicht. Dieser Streit kann in jedem Land anders ausgehen, denn dabei spielt auch die jeweilige Verfassung eine Rolle. Südafrika hat jetzt erst einmal mitteilen lassen, es werde sich an seine Verpflichtungen gegenüber dem Straftribunal halten, habe aber noch keine Einladung verschickt. Soll heißen: Vielleicht erspart uns Putin ja das Dilemma und kommt gar nicht.

Völker gehen gar nicht in sich und bereuen

Das ist der Moment, in dem man sich fragen sollte, warum westlichen Gesellschaften so daran liegt, Leute wie Putin und Maria Lwowa-Belowa um fast jeden Preis zu bestrafen. Es gibt auf diese Frage die unterschiedlichsten Antworten: Weil das die Verwandten all derer fordern, die russischen Verbrechen zum Opfer gefallen sind. Weil Verbrechen einfach bestraft werden müssen oder weil eine solche Strafe andere Diktatoren und ihre Helfer davon abschreckt, ihrerseits solche Verbrechen zu begehen?

Dieses letzte Argument ist nahezu wertlos: Es gibt keinen Beweis dafür, es kann auch gar keinen geben, denn niemand ist imstande, nachzuweisen, warum ein Diktator ein Verbrechen nicht begangen hat. Was wir ziemlich sicher wissen, ist, dass die Existenz internationaler Tribunale und die Drohung mit Strafe weder den Völkermord von Srebrenica noch die Massenmorde in Bosnien, Kroatien und dem Kosovo verhindert haben.

Wladimir Putin redet mit Maria Lwowa-Belowa, sie ist in Russland für Kinderrechte verantwortlich. Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Alle anderen internationalen Tribunale, von Nürnberg über Tokio bis zum Ruanda-Tribunal, sind erst nach den jeweiligen Verbrechen entstanden, können sie also schon deshalb nicht verhindert haben. Und die Existenz des Internationalen Straftribunals, das seit 2002 besteht, hat weder die Verbrechen in Syrien, im Jemen, im Irak, im Kongo noch jetzt in der Ukraine verhindert.

Schwieriger ist es, die beiden anderen Behauptungen zu widerlegen: Wenn man davon ausgeht, dass Verbrechen einfach bestraft werden müssen oder der Rechtsstaat vor allem dazu da ist, Opfern Genugtuung zu verschaffen, dann muss man Putin, Frau Maria Lwowa-Belowa und jeden anderen potenziellen russischen Kriegsverbrecher vor Gericht bringen, egal, welche Folgen das hat.

Kaum ein Kriegsverbrecher bereut

Es gibt allerdings ein Argument, das an dieser Stelle gerne von Juristen vorgebracht wird und in Deutschland besonders populär ist: Verhaftung, Anklage und Prozess gegen Putin würden den Russen die Schlechtigkeit ihres Handelns aufzeigen und sie veranlassen, sich von ihm, seiner Ideologie und seiner Politik abzuwenden und in sich zu gehen. So wie bei den Deutschen nach 1945. So wie es auch tatsächlich einige Angeklagte vor dem Jugoslawien-Tribunal taten. Einer von ihnen brach sogar während des Prozesses zusammen, bereute seine Taten und arbeitete mit der Anklage zusammen. Und schließlich haben die Deutschen, als sie erst einmal das Nürnberger Tribunal hinter sich hatten, ja auch angefangen, sich vom Nationalsozialismus ab- und der Demokratie zuzuwenden.

Das Problem damit ist nur: Völker, Nationen und Gesellschaften sind keine Einzelpersonen. Selbst wenn sie wollten, könnten sie gar nicht „in sich gehen und bereuen“. Das taten, wenn man genau hinsieht, auch weder die Deutschen nach 1945 noch die Serben nach dem Sturz von Slobodan Milosevic noch diejenigen Ruander, die nach 1995 wegen Beteiligung am Völkermord bestraft wurden.

Lehren aus Nürnberg

Noch bevor die Nürnberger Prozesse 1945 begannen, holten die amerikanischen Besatzungsbehörden ein Team von Soziologen nach Deutschland, die unter der Bevölkerung Meinungsumfragen durchführen – nach allen Regeln der damaligen Demoskopen-Kunst. Die Ergebnisse waren einigermaßen überraschend: Eine überwältigende Mehrheit der Deutschen befand die Nürnberger Angeklagten für schuldig, noch bevor der Prozess gegen sie überhaupt begonnen hatte.

Und obwohl jeder wusste, dass die Alliierten die deutsche Presse in ihrem Machtbereich zensierten, fanden die Deutschen die Berichterstattung über den Prozess ausgewogen und objektiv. Und als die meisten Angeklagten (mit zwei Ausnahmen) nach fast einem Jahr für schuldig befunden wurden, da fand eine ebenso überwältigende Mehrheit das Urteil für gerecht.

Man kann das nicht mit der Behauptung beiseite wischen, die Befragten hätten den amerikanischen Demoskopen nach dem Mund geredet oder bei politisch unerwünschten Antworten Angst vor Repressalien gehabt, denn die Amerikaner ließen auch nach der Haltung zu Hitler, dem Nationalsozialismus und nach Antisemitismus fragen. Da erfuhren sie, dass ein zweistelliger Prozentsatz der Deutschen Hitler nach wie vor für einen bedeutenden Staatsmann hielt, der nur Pech gehabt hatte, dass der Nationalsozialismus eigentlich eine ganz patente Ideologie gewesen sei, die nur falsch umgesetzt worden war und dass fast alle Deutschen Antisemiten waren.

Soziologen wird das wenig überraschen, denn sie wissen, dass Wertewandel viel Zeit braucht und seit dem Krieg damals gerade ein paar Monate vergangen waren. Mit anderen Worten: Die Deutschen waren immer noch Nazis, fanden es aber gut, dass die schlimmsten Nazis hart bestraft wurden.

Das änderte sich erst zu Beginn der Fünfzigerjahre, als der Nürnberger Prozess schon lange vorbei war und die Angeklagten entweder hingerichtet oder eingekerkert waren. Da stellte sich heraus, dass plötzlich die gleichen Deutschen, die die Angeklagten für schuldig gehalten hatten, nun mehrheitlich der Ansicht waren, sie seien unschuldig und der Prozess sei Siegerjustiz gewesen (was er unbestreitbar war). Was ist da nur schiefgegangen?

Mit der Entnazifizierung kam die Schuldfrage aus Nürnberg zurück

Die Deutschen hatten nach 1945 etwas getan, was Psychologen Schuldübertragung nennen: Sie hatten alle Schuld am Dritten Reich auf die Nürnberger Angeklagten übertragen und diese symbolisch in die Wüste geschickt, etwa so, wie es die biblischen Israeliten mit ihrem Sündenbock getan haben. Nur dass die Nürnberger Angeklagten, anders als der Bock in der Wüste, wirklich Dreck am Stecken und Blut an den Händen hatten. Danach konnten die Deutschen die Ärmel hochkrempeln und im Bewusstsein ihrer moralischen Sauberkeit an den Wiederaufbau gehen. Was unmoralisch und unsauber war, war mit den Angeklagten hinter den Gittern der Alliierten verschwunden.

Ein Wahlplakat der FDP von 1949, das sich gegen die Entnazifizierung der Deutschen richtet. Archiv des Liberalismus, Gummers

Die kamen allerdings auf eine fatale Idee: Sie wollten danach alle Deutschen in ihrem Machtbereich entnazifizieren und machten damit klar, dass die Sache mit ein paar Großkopfeten und Bonzen, wie man damals sagte, nicht zu Ende sein würde. Mit der Entnazifizierung kam die Schuldfrage aus Nürnberg zurück in jedes deutsche Wohnzimmer. Und da taten die Deutschen wieder etwas, was jeder Psychologe hätte voraussehen können: Sie solidarisierten sich mit den Nürnberger Angeklagten und wuschen sie von jeder Schuld rein.

Statt sich in Schuldübertragung zu flüchten, solidarisierten sich die Serben mit ihren Tätern

Genau das Gleiche geschah, als das Jugoslawien-Tribunal seine Arbeit aufnahm und einen serbischen Angeklagten nach dem anderen verurteilte, wobei es – anders als die Richter in Nürnberg – nicht mit den hochrangigen anfing, sondern mit sadistischen Lagerkommandanten oder sogar Gefängniswächtern.

Schuldübertragung war nicht mehr möglich: Niemand kann seine Schuldgefühle auf einen sadistischen Taxifahrer übertragen, der im Bosnienkrieg Lagerkommandant wurde und von dem er bis dahin noch nie gehört hatte. Ein Sündenbock muss schon eine gewisse Größe und Macht besitzen, um die Sünden seiner Gemeinschaft schultern zu können.

Hinzu kam, dass die internationale Öffentlichkeit keinen Zweifel daran ließ, dass sie die Serben (egal ob sie aus Kroatien, Bosnien oder Serbien kamen und was genau sie da getan hatten) für die kollektiven Bösewichter des Krieges hielt.

Bald erschienen in den Medien so erst die Bosniaken und dann die Kosovo-Albaner als die zeitgenössischen Juden, an denen Nazi-Serben einen neuen Holocaust verübt hatten. Ergebnis: Statt sich in Schuldübertragung zu flüchten, solidarisierten sich die Serben mit ihren Tätern und erklärten sie zu Helden, oder, wie im Fall des serbischen Generals Ratko Mladic, sogar zu „tragischen Helden“, so der Titel eines Buches über ihn. Und als die Gefängnisstrafen der ersten Verurteilten abgelaufen waren, kehrten sie in der Aura von Helden, die sich für ihr Vaterland aufgeopfert hatten, zurück in den serbischen Teil Bosniens und wurden auf dem Flughafen von Regierungsmitgliedern mit Blumen begrüßt und von der Presse gefeiert.

Um Missverständnisse zu vermeiden: Das ist weder etwas spezifisch Deutsches noch etwas spezifisch Serbisches. Ähnliches geschah mit kroatischen und albanischen Angeklagten aus dem Kosovo, deren Anklagen und Schuldsprüche die Heldenverehrung, die ihnen ihre Anhänger entgegenbrachten, nur noch verstärkten. Der beste Beweis für die länder- und kulturübergreifende Gültigkeit dieses Mechanismus: in den letzten Jahren wiederholte sich das Szenario sogar in Ruanda.

Angeklagte des Ruanda-Tribunals, die den größten Teil ihrer Strafe abgesessen hatten, kehrten als Helden zu ihren Anhängern zurück. Davon bemerkte die Weltöffentlichkeit nicht viel, denn sie kamen natürlich nicht zurück nach Ruanda, sondern zu den Hutu-Milizen im Kongo und anderen Teilen Afrikas, wo sie von einer bewaffneten Rückkehr nach Ruanda und von Rache an den dortigen Machthabern träumen.

Den (Sünden-)Bock zum Gärtner machen?

Übertragen auf den Haftbefehl gegen Putin und andere russische Politiker und Militärs bedeutet das zweierlei. Erstens: Wer möchte, dass sich die Russen so hinter Putin scharen, wie die Deutschen während der Entnazifizierung hinter die Nürnberger Angeklagten, die bosnischen Serben nach dem Krieg und die ruandischen Hutu-Nationalisten hinter ihre Völkermörder, der sollte bei jeder Gelegenheit betonen, dass nicht nur Putin und seine Entourage, sondern „die Russen“ oder sogar „alle Russen“ für den Krieg und die Massaker in der Ukraine verantwortlich sind. Sollte es dagegen jemals zu einem spektakulären Prozess gegen Putin und seine Helfer kommen, wäre das die perfekte Gelegenheit für die russische Gesellschaft, diese zu Sündenböcken zu erklären und alle Schuld bei ihnen abzuladen.

So ein Prozess verschafft der Ukraine, uns im Westen (mich eingeschlossen) jede Menge Genugtuung, besonders wenn er auch noch mit einem Schuldspruch endet. Mit einem Todesurteil ist nicht zu rechnen, weshalb die Genugtuung der Opfer eher begrenzt sein dürfte. Für Kriegsverbrechen, Massaker an Zivilisten und Völkermord gibt es halt einfach keine Strafe, die in einem vernünftigen Verhältnis zur Schuld steht. Das wiederum ist ein weiterer Grund, warum Urteile internationaler Gerichte blutrünstige Diktatoren einfach nicht von Massakern abschrecken. Für die moralische Erneuerung von Gesellschaften, die solche Massenmörder an die Macht gelassen haben, sind solche Strafprozesse in der Regel wenig förderlich, auch wenn wir in Deutschland gerne das Gegenteil behaupten und uns selbst (oder vielmehr unsere Vorfahren) als Beweis dafür präsentieren.

