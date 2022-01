Für Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat am Montag in Kiew eine komplizierte Mission begonnen, die sie am Dienstag nach Moskau führen wird. Mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow wird Baerbock über eine Entspannung der Lage um die Ukraine sprechen – so wie sie das bereits am Montag mit ihrem ukrainischen Kollegen Dmytro Kuleba und dessen Präsident Wolodymyr Selenskyj getan hatte. In Kiew, wo Baerbock auch die Vertreter der OSZE traf, konzentrierte sich die Außenministerin auf eine diplomatische Lösung: „Diplomatie ist der einzige gangbare Weg, um die derzeitige hochgefährliche Situation zu entschärfen“, sagte Baerbock am Montag nach einem Treffen mit Kuleba. „Wir werden alles dafür tun, die Sicherheit der Ukraine zu garantieren“, betonte die Ministerin im Hinblick auf die unterschiedlichen Gesprächsformate. Allerdings schloss sie deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine weiterhin aus. Sie sagte zu ihrer ablehnenden Position: „Die Haltung der deutschen Regierung mit Blick auf Waffenlieferungen ist bekannt und auch in unserer Geschichte begründet.“

Sie arbeite „persönlich jeden Tag und jede halbe Nacht daran, dass wir gemeinsam in den unterschiedlichen Gesprächsformaten Sicherheit garantieren können“, sagte Baerbock und betonte die Notwendigkeit der Wiederaufnahme des Dialogs. „Wir werden alles versuchen, um das Normandie-Format wieder gemeinsam mit Leben zu füllen“, sagte Baerbock mit Blick auf die derzeit auf Eis liegenden Verhandlungen zwischen Russland, der Ukraine, Frankreich und Deutschland. Mit ihrem französischen Kollegen Jean Yves Le Drian werde sie demnächst die Ukraine besuchen und dann „zu den Menschen an der Kontaktlinie“ im Osten des Landes fahren. Die Lage schätzt sie als unverändert ernst ein: „In den vergangenen Wochen habe ich über die Sicherheit keines anderen Landes so viel gesprochen wie über die Sicherheit der Ukraine, und das ist leider kein gutes Zeichen.“ Man habe mit der Regierung in Kiew über die russische Militärpräsenz an der ukrainischen Grenze „und die bedrohliche Rhetorik, mit der sie verbunden wird“ gesprochen.

Die Außenministerin betonte das Recht der Ukraine auf territoriale Souveränität und sagte in Richtung Russlands: „Jede erneute Aggression hätte – das haben wir zum wiederholten Male unterstrichen – einen hohen Preis.“

Baerbock bezog sich damit auf Befürchtungen, Russland könne eine Invasion der Ukraine vorbereiten. Solche Befürchtungen sind in den vergangenen Wochen in westlichen Sicherheitskreisen laut geworden. Kreml-Sprecher Dimitri Peskow hatte am Wochenende in einem CNN-Interview zwar gesagt, dass eine Invasion verrückt wäre, jedoch eingeräumt, dass die Truppenkonzentration an der ukrainischen Grenze kein normales Militärmanöver sei, sondern eine Vorsichtsmaßnahme.

Dazu lieferte laut der staatlichen ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform der Chef des Büros für Nationale Sicherheit Polens, Paweł Soloch, in einem Interview mit dem polnischen Rundfunkt die Einschätzung, eine weitreichende Offensive der russischen Truppen sei das am wenigsten wahrscheinliche Szenario, aber es könne auch nicht ausgeschlossen werden.

Für Annalena Baerbock dürfte es jedoch zunächst vor allem darum gehen, mit ihrem Amtskollegen Lawrow eine Gesprächsebene zu entwickeln. Sie sagte in Kiew: „Wir sind bereit zu einem ernsthaften Dialog mit Russland.“

Die Vorzeichen für die Dialog sind nicht besonders gut, was die russische Seite durch eine ungewöhnliche Botschaft am Vorabend des Treffens zum Ausdruck brachte: Moskau sei von der Bundesregierung enttäuscht, sperre sich aber nicht dagegen, „eine Zusammenarbeit aufzubauen, die auf den Grundsätzen des gegenseitigen Respekts und des gegenseitigen Nutzens basiere“, teilte das russische Außenministerium am Montag im Vorfeld des Baerbock-Besuchs mit.

In dem Statement heißt es weiter: „Wir sind enttäuscht über den derzeitigen Stand der russisch-deutschen Beziehungen, die aufgrund der vom offiziellen Berlin umgesetzten Politik zur umfassenden Eindämmung unseres Landes eine schwierige Phase durchlaufen.“ Und konkret: „Diese Politik besteht insbesondere in der beträchtlichen ständigen Präsenz der Bundeswehr an der Ostflanke der Nato, in der größeren Aktivität ihrer Teilnahme an militärischen Übungen des Blocks in verschiedenen Regionen Osteuropas, in ihrer Bereitstellung des deutschen Territoriums als Hauptzone der Stationierung und logistischen Unterstützung amerikanischer Truppen auf dem europäischen Kontinent.“ Weitere Kritikpunkte sind die EU-Sanktionen gegen Russland, nicht näher spezifizierte deutsche „Versuche, Druck auf innenpolitische Prozesse in Russland auszuüben“, sowie die Tatsache, dass „russischsprachige Medien in Deutschland unter Druck geraten“ seien.

Dennoch wolle man reden: „Die russische Seite bekennt sich zu einem konstruktiven Dialog mit der neuen Bundesregierung aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP.“ In Moskau sei man überzeugt, dass die deutsche Gesellschaft in einem beträchtlichen Teil bessere Beziehungen zu Russland wünsche. (mit AFP)