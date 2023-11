Ab Mittwoch wird Romolo Gobbi einen Sprachkurs beim Goethe-Institut in Turin belegen. Der italienische Schriftsteller ist 86 Jahre alt und lehrte viele Jahre Geschichte an der Universität in Turin. Trotz des umfassenden Wissens, das der Autor in seiner langen Lebenserfahrung erlangt hat, möchte Gobbi jetzt auch die deutsche Sprache lernen. „Ich will Deutsch lernen, weil eines meiner Bücher gerade ins Deutsche übersetzt wird“, sagt er der Berliner Zeitung.

Das erste Wort, das der Professor auf Deutsch nachgeschlagen hat, war „Geschichte“, erklärt Gobbi. Eigentlich singt der Professor bereits seit 50 Jahren auf Deutsch. Bach, Mozart und Schubert singt der Schriftsteller am liebsten, jedoch genügte diese Gabe nicht, um die Sprache zu beherrschen: „Wenn man singt, verwandeln sich die deutschen Wörter in Musik und Noten“, so Gobbi. Zuletzt sang er den „Actus Tragicus“ (tragisches Ereignis) von Johann Sebastian Bach – die Kantate würde sehr gut zur aktuellen Lage des Goethe-Instituts passen, sagt der ehemalige Geschichtsprofessor.

Der Eingang des Goethe-Instituts in Paris photothek/imago

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Das Goethe-Institut zählt 158 Einrichtungen in 98 Ländern, jedoch sollen jetzt neun davon geschlossen werden. Am häufigsten trifft es Institute in Frankreich und Italien. Ende Januar 2024 sollen die französischen Institute in Straßburg, Bordeaux und Lille dichtmachen, in Italien sollen Turin, Genua und Triest bald adieu sagen. Das Institut in Neapel soll verkleinert werden.



„Ich wüsste nicht, an wen ich mich wenden sollte“, sagt Gobbi zur möglichen Schließung des Goethe-Instituts in Turin. In der Region Piemont würde es nach der Schließung keine weiteren Stützpunkte des Goethe-Instituts geben, am nächsten wäre dann Mailand. Das wäre für den 86-jährigen Autor zu weit weg. Er ist wegen einer möglichen Präsentation seines Buches in Deutschland besorgt und möchte sich gerne auf Deutsch ausdrücken können.

Warum schließen mehrere Goethe-Institute im Ausland?

Grund für die Schließungen seien Sparmaßnahmen und eine neue geostrategische Neuausrichtung des Netzwerks, das sein Engagement in einigen Regionen der Welt erhöhen möchte, etwa in Mittel- und Osteuropa, im Südpazifik, im Kaukasus sowie in einigen Orten der USA. Dort soll zum Beispiel der kostspielige Sitz in Washington D.C. abgebaut werden, dafür soll ein Goethe-Institut auf den Fidschi-Inseln eröffnet werden.

„Es geht nicht um eine Reduzierung, sondern um eine Modernisierung unserer kultur- und bildungspolitischen Beziehungen“, heißt es aus dem Auswärtigen Amt. Frankreich und Italien würden auch nach der Reform noch Heimat der weltweit meisten deutschen Kulturinstitutionen inklusive mehrerer Goethe-Institute sein.



Kurz nach der Pandemie entschied sich das Auswärtige Amt, die Gelder für Kultureinrichtungen im Ausland zu kürzen. Im Bundeshaushalt für das Jahr 2024 sind zudem Kürzungen auch für den Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) und die Humboldt-Stiftung geplant.

Goethe-Institute schließen wegen 24 Millionen Euro: „So viel kostet ein Panzer“

Für das Goethe-Institut waren anstelle von 250 Millionen Euro im Jahr 2021 für 2022 zunächst nur noch 233 Millionen geplant – ohne die zweckgebundenen Mittel aus dem Ergänzungshaushalt Ukraine in Höhe von 11,7 Millionen Euro. Das Jahresbudget 2023 betrug dann 239 Millionen. Der Regierungsentwurf für 2024 sieht eine weitere Reduktion um circa 3,3 Prozent vor, also circa 24 Millionen Euro.



„Das entspricht dem Wert eines Panzers, der für die Erhaltung dieser Institute notwendig ist“, sagt Giuseppe Assandri und kritisiert dabei die Kürzungen im Kulturbereich, während Staatsgelder ohne zu große Bedenken in die Kriegsindustrie gesteckt werden. Assandri ist Schriftsteller und seit etwa 40 Jahren Goethe-Student. Er erinnert sich noch gut an einen alten Klassenkameraden in Turin.

Als sich Primo Levi beim Goethe-Institut in Turin einschrieb

„Im Herbst 1979 belegte ich einen Konversationskurs, damals war ich 25 Jahre alt“, sagt Assandri. „In diesem Kurs war auch Primo Levi Student“, fügt er hinzu. Damals wussten die Kursteilnehmer nicht, dass es sich bei dem älteren Mann mit Bart um den bekannten Autor und Holocaust-Überlebenden handelte. In seinem Werk „Das fremde Handwerk“ (1985) schilderte Primo Levi seine Einschreibung beim Goethe-Institut.



„Ich habe die Hürden der Schüchternheit und der Faulheit überwunden und mich im Alter von sechzig Jahren für Kurse an einer sehr seriösen Einrichtung eingeschrieben, an der eine mir wenig vertraute Fremdsprache unterrichtet wird“, schrieb der italienische Autor, der durch seine Erfahrungen im Konzentrationslager Auschwitz bekannt wurde. Heute würde er am Turiner Sitz des Goethe-Instituts in Piazza San Carlo ein Schild finden: „Wegen Sparmaßnahmen geschlossen!“

Purtroppo il Goethe-Institut Neapel è prossimo alla chiusura, però è sempre stato un punto di ritrovo, di studio per coloro che sono appassionati alla cultura e alla lingua tedesca .

Link petizione https://t.co/fYfI5fabf8 ❤️ — 未来 (@nascondigli) October 11, 2023

Doch Ersparnisse sind nur einer der Gründe, warum mehrere Goethe-Institute im Alten Kontinent bald schließen sollen. „Wir sind absolut nicht im Minus und haben keine finanziellen Probleme“, sagt Deniz Kalayci, die seit elf Jahren in Turin lebt und seitdem beim Goethe-Institut als Lehrerin tätig ist. Von der bevorstehenden Schließung der Institute Anfang des kommenden Jahres erfuhr sie aus den Zeitungen. Nach der Covid-Phase ist die Anzahl der Schüler sogar gestiegen. Der Turiner Sitz zählt derzeit rund 1000 Studenten, und weitere 2000 Schüler legen ihre Prüfungen dort ab.

Kalayci zufolge handelt es sich bei der Schließung der Institute um eine „politische Entscheidung“, die das Goethe-Institut gezwungen hat, ein anderes Konzept offenzulegen, um Gelder zu sparen. Regionen wie zum Beispiel Afrika, Asien und der Ostpazifik seien die neuen Ziele des deutschen Kulturexports. „Diese Märkte werden immer wichtiger“, sagt Kalayci, „da konzentriert sich nicht nur Deutschland, sondern alle anderen Staaten auch.“

In Italien hat die Goethe-Reform hohe Wellen geschlagen. Alle Zeitungen berichten seit Wochen darüber. Protest kam von bürgerlicher und politischer Seite. Eine Onlinepetition, die um die Erhaltung des Turiner Sitzes wirbt, hat bisher mehr als 16.000 Unterzeichner gesammelt. Am 6. November sollen jetzt die Verhandlungen mit den Gewerkschaften beginnen.



Mitte Oktober schrieb der Bürgermeister von Turin, Stefano Lo Russo, einen Brief an den Präsidenten des Goethe-Instituts, den deutschen Botschafter und die deutsche Außenministerin. Dort betonte der Bürgermeister die Bedeutung des Instituts für die Stadt und versicherte, dass die Stadtverwaltung ihr Bestes tun werde, um das Goethe-Institut in Turin offenzuhalten.

Frauen riskieren den Posten zu verlieren: „Was sagen Sie dazu, Frau Baerbock?“

„Diese politische Entscheidung kam von der Außenministerin [Annalena Baerbock Anm. d. R.], die eigentlich eine feministische Außenpolitik machen möchte, hat aber nicht daran gedacht, dass sie damit jetzt nicht nur in Turin, Frauen trifft, die in ganz furchtbaren Arbeitssituationen stecken“, so Kalayci. Das Goethe-Institut in Turin zählt 38 Mitarbeiter, von denen 32 Frauen sind, die fast alle über 50 Jahre alt sind. Für sie würde es sehr schwierig werden, sich im aktuellen Arbeitsmarkt durchzusetzen.

Die wunderschöne Piazza San Carlo in Turin, hier hat das Goethe-Institut seinen Sitz. NurPhoto/imago

Kalayci bezeichnet die Beschäftigungssituation beim Goethe-Institut als sehr schwierig. Keiner könne sich mit den derzeitigen Verträgen den Lebensunterhalt für den ganzen Monat verdienen. „Wir brauchen alle zusätzliche Arbeit an den Universitäten und in staatlichen Schulen“, sagt Kalayci. Für die alleinerziehende Mutter von zwei Kindern könnte der Verlust der Stelle beim Institut schwerwiegende Folgen haben.



Geld ist aber im Moment das Letzte, woran sie denkt. Die Sprachlehrerin möchte einen wichtigen Teil ihres Lebens und den ihrer Schüler bewahren. Letztendlich ist sie in Italien nur wegen des Goethe-Instituts geblieben. „Wir verknüpfen Sprache mit Kultur“, sagt Kalayci stolz. Ob sie in Zukunft auf die Fidschi-Inseln ziehen muss, um ihre Leidenschaft weiter vermitteln zu können?