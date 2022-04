Berlin - Ein persönliches Wort macht Politiker menschlich. Zweifel zuzugeben, Regung zu zeigen, wie es derzeit Robert Habeck als Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz mit seinen verschiedenen und dabei kriegswichtigen Zuständigkeiten ausgiebig tut, muss nicht schaden, sondern kann die Glaubwürdigkeit erhöhen. Und die Beliebtheit. Auch Anne Spiegel, die jetzt zurückgetretene Bundesfamilienministerin, hatte sich unlängst persönlich erklärt, sehr emotional. Das aber ging gründlich schief. Warum nur?

Das Privatleben ist keine Begründung für politisches Handeln

Spiegel war rund zehn Tage nach der Flutkatstrophe im Ahrtal in den Familienurlaub nach Frankreich gefahren, statt sich als Ministerin in Rheinland-Pfalz um die Opfer vor Ort zu kümmern, und hatte das jetzt mit großen privaten Belastungen begründet – nach einem Schlaganfall ihres Mannes im März 2019 und Spuren der Corona-Pandemie bei den vier Kindern. Dafür wurde Spiegel angefeindet, Tenor: Die Grünen-Politikerin schiebe ihre Familie vor, um vom eigenen Versagen abzulenken.

Diese Häme gehört sich nicht – sie ist schlechter Stil und vor allem toxischer Machismo. Allerdings bleibt die Frage, ob das persönliche Leben, das Privatleben eines Politikers zur Begründung für sein politisches Handeln taugt. Dabei geht es, wohlgemerkt, nicht um die Frage, ob eine Ministerin über Privates plaudern darf; soll sie nur, zwischen Talkshow und Twitter gibt es da viele Möglichkeiten. Aber in ihrer Rolle als Politikerin darf sie Persönliches oder Privates bei Entscheidungen nicht geltend machen.

Alles andere liefe nämlich auf eine Entpolitisierung der Politik hinaus: Befindlichkeiten oder Stimmungen, kaum überprüfbare Sachverhalte also, würden dann die Macht übernehmen – und nicht mehr gute, allgemein geteilte Gründe. Das wäre, um ein drastisches Beispiel zu nehmen, in etwa so, als würden wir den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit der durch den Westen (Nato, USA) verletzten Männerehre Wladimir Putins begründen. Ist ein Kriegsverbrecher nicht auch nur ein Mensch?

Der eigentliche Skandal: Familienarbeit ist immer noch Privatsache

Obacht: Spiegel ist keine Kriegsverbrecherin. Doch geht es bei ihr schon um etwas mehr als nur einen Urlaub zur Unzeit. Bei der Sturzflut im Ahrtal starben 135 Menschen. Und früh schon kam die Frage auf, ob Spiegels Ministerium die Pegeldaten rechtzeitig an die für den Katastrophenschutz zuständigen Landkreise übermitteln ließ. Und ob sie, als die Katastrophe in ihrem Ausmaß sichtbar wurde, nicht allzu sehr auf ihren guten Ruf bedacht war, statt rückhaltlos aufzuklären. Ob sie also ehrlich mit uns war.

Kurzum, Anne Spiegel hatte sich sehr früh ein Glaubwürdigkeitsproblem eingehandelt und damit die Spur gebahnt, in die sich der nachfolgende Skandal ergießen konnte. Das ist bitter für sie. Und auch für uns, weil es ein fundamentales Problem unserer Gesellschaft beiseitewischte, nämlich dass wir die Familie, also etwa die Erziehungs- und Pflegearbeit, in Deutschland immer noch als Privatangelegenheit abtun. Der Fall Spiegel beweist unsere Rückschrittlichkeit.

Ein männergetriebener Anachronismus, denn Familienarbeit geht zumeist auf Kosten der Frauen. Andere Länder sind da viel weiter! Aber das ist hier nicht das Thema. Denn Spiegel hat Privates als Begründung für Politisches herangezogen – ihre persönliche Überforderung also. Die ist allerdings kein politischer, also weder zustimmungs- noch ablehnungsfähiger Grund. Kein überprüfbarer, sondern willkürlicher Grund. Eine vordemokratische Glaubenssache.