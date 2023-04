Anschlag geplant: 14-Jähriger im Elsass festgenommen Mit selbst gekauften Zutaten soll er bereits einen Sprengsatz gebastelt und einen Anschlag geplant haben. Sicherheitsbehörden sind erst vor einigen Tagen auf... dpa

ARCHIV - Ein Polizist der Anti-Terror-Einheit mit schwerem Geschütz (Symbolbild). Sebastian Gollnow/dpa

Rosenau -Ein 14-Jähriger ist in Frankreich wegen der Vorbereitung eines islamistischen Anschlags in einer Ortschaft im Elsass direkt an der deutschen Grenze festgenommen worden.