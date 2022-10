Ansprache: Zehn Jahre Denkmal für ermordete Sinti und Roma Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erinnert am Montag (11.00 Uhr) an die Eröffnung des Denkmals für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma... dpa

Berlin -Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erinnert am Montag (11.00 Uhr) an die Eröffnung des Denkmals für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas vor zehn Jahren. Bei einem Festakt an dem Mahnmal im Berliner Tiergarten sprechen unter anderen auch der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose, und der Holocaust-Überlebende Zoni Weisz.